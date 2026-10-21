Punya Banyak Kesibukan? Coba Strategi Multitasking yang Tepat 

JawaPos.com - Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, multitasking dapat menjadi salah satu cara untuk mengelola waktu. Namun, agar tetap produktif, seseorang perlu mengetahui jenis pekerjaan yang bisa dilakukan bersamaan dan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi penuh.

Multitasking merupakan kemampuan mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan atau berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Kebiasaan ini dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan, mulai dari menyelesaikan pekerjaan rumah hingga mengatur tugas kuliah.

Memiliki multitasking untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus tidak selalu membuat seseorang lebih efisien. Karena itu, strategi yang tepat diperlukan agar berbagai aktivitas dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kualitas hasilnya.

Berikut beberapa strategi multitasking yang dapat diterapkan untuk mengelola kesibukan sehari-hari.

1. Gabungkan Aktivitas yang Sederhana

Salah satu cara menerapkan multitasking adalah menggabungkan dua aktivitas yang tidak sama-sama membutuhkan perhatian penuh. Misalnya, mendengarkan podcast sambil melipat pakaian atau mendengarkan materi audio ketika melakukan pekerjaan rumah yang sederhana.

Cara ini dapat membantu seseorang memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan aktivitas ringan sekaligus memperoleh informasi baru. Namun, kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi sebaiknya tidak digabungkan dengan aktivitas lain yang berpotensi mengganggu perhatian.

2. Tentukan Prioritas Pekerjaan

Sebelum memulai aktivitas, susun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan tenggat waktu. Langkah ini membantu seseorang mengetahui tugas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, seperti menyunting tulisan, menganalisis data atau mempelajari materi baru, sebaiknya dikerjakan dengan fokus penuh. Setelah pekerjaan utama selesai, aktivitas yang lebih sederhana dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

3. Atur Waktu untuk Setiap Aktivitas

Mengalokasikan waktu untuk setiap pekerjaan dapat membantu seseorang mengelola kesibukan dengan lebih terarah. Misalnya, menyediakan waktu khusus untuk mengerjakan tugas utama, membalas pesan, dan menyelesaikan pekerjaan administratif.

Tak hanya itu, seseorang juga dapat menggunakan teknik time blocking, yaitu membagi jadwal harian ke dalam blok waktu untuk aktivitas tertentu. Dengan demikian, setiap pekerjaan memiliki alokasi waktu yang jelas dan tidak mudah terganggu oleh aktivitas lain.

4. Kurangi Gangguan Digital

Notifikasi ponsel, pesan instan, dan media sosial dapat memecah konsentrasi ketika seseorang sedang mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengatur notifikasi menjadi salah satu langkah untuk menjaga fokus.

Seseorang dapat menonaktifkan notifikasi yang tidak mendesak dan menentukan waktu khusus untuk memeriksa pesan. Kebiasaan ini membantu mengurangi perpindahan perhatian yang tidak diperlukan selama menyelesaikan pekerjaan.

5. Berikan Waktu Istirahat

Mengelola banyak aktivitas juga perlu diimbangi dengan waktu istirahat. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seseorang dapat mengambil jeda sebelum melanjutkan tugas berikutnya.

Istirahat singkat dapat menjadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran dan mempersiapkan diri menghadapi pekerjaan selanjutnya. Durasi istirahat dapat disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja, dan tingkat kelelahan.

6. Evaluasi Hasil Pekerjaan

Multitasking yang efektif tidak hanya berfokus pada banyaknya tugas yang diselesaikan, tetapi juga kualitas hasilnya. Karena itu, luangkan waktu untuk memeriksa kembali pekerjaan sebelum beralih ke aktivitas berikutnya.

Jika hasil pekerjaan sering keliru atau membutuhkan banyak perbaikan, pertimbangkan untuk mengerjakannya satu per satu. Evaluasi ini membantu seseorang mengenali metode kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaannya.

Pada akhirnya, multitasking dapat membantu mengelola kesibukan apabila diterapkan secara tepat. Kuncinya bukan melakukan semua pekerjaan secara bersamaan, melainkan menentukan prioritas, memadukan aktivitas yang sesuai, dan memberikan perhatian yang cukup pada setiap tugas.