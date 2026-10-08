6 Cara Sehat Peringati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Ternyata Sesederhana Ini

JawaPos.com - Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap 10 Oktober dan tahun ini jatuh pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Peringatan ini sering dibayangkan sebagai acara besar, padahal bisa dimulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan siapa saja.
Kepedulian terhadap kesehatan mental makin penting. Laporan WHO dalam World Mental Health Today, menyebut lebih dari satu miliar orang hidup dengan gangguan mental, dan sebagian besar belum mendapat dukungan memadai.
Tema 2026 yang ditetapkan World Federation for Mental Health adalah Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change.
Tema ini menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman nyata orang yang hidup dengan masalah kesehatan mental.
Melansir dari laman YourTang pada Kamis (09/10), Hari Kesehatan Mental Sedunia pertama kali tercatat diperingati pada 1992 dan mulai mengusung tema tahunan pada 1994.
Berikut enam cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental:
Banyak komunitas dan fasilitas kesehatan menggelar seminar, skrining kesehatan mental gratis, atau jalan sehat pada momen ini.
Manfaatkan berbagai layanan kesehatan mental yang ada dilingkungan Anda, lewat komunitas atau berbagai kegiatan yang diadakan pemerintah.
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Jawa Pos
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