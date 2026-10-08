Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Lania Monica
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Orang Kaya Tak Selalu Tampil Mencolok, Ini 7 Pakaian yang Sering Mereka Pilih

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Kekayaan tidak selalu terlihat dari pakaian dengan logo besar, aksesori mencolok, atau barang bermerek yang sengaja ditampilkan. Dalam banyak kasus, gaya berpakaian seseorang justru terlihat sederhana, tetapi tetap memberikan kesan rapi dan berkelas.

Gaya tersebut biasanya mengandalkan pemilihan bahan, potongan pakaian, kesesuaian ukuran, serta kemampuan memadukan busana. Dengan kata lain, penampilan elegan tidak selalu harus terlihat mewah secara terang-terangan.

Dikutip dari laman Geediting, terdapat beberapa jenis pakaian dan karakter gaya yang kerap diasosiasikan dengan orang yang memiliki kondisi finansial mapan. Bukan semata-mata soal harga, pilihan tersebut lebih menekankan kualitas dan tampilan yang tidak mudah kehilangan daya tarik.

Lantas, apa saja gaya berpakaian yang dimaksud?

1. Memilih sedikit pakaian dengan kualitas bagus

Seseorang tidak harus memiliki lemari yang penuh untuk terlihat berkelas. Justru, memilih beberapa pakaian berkualitas dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan membeli banyak busana dengan kualitas rendah.

Material yang kuat, jahitan yang rapi, serta potongan yang tetap terlihat bagus dalam waktu lama biasanya menjadi pertimbangan.

Pakaian semacam ini juga lebih mudah dipadukan dan dapat digunakan berulang kali tanpa cepat terlihat usang.

2. Mengenakan pakaian yang benar-benar pas

Harga mahal tidak akan banyak membantu jika pakaian tidak sesuai dengan bentuk tubuh.

Karena itu, kesesuaian ukuran menjadi salah satu hal penting dalam menciptakan penampilan yang terlihat rapi. Bahkan pakaian dengan desain sederhana dapat tampak jauh lebih elegan ketika potongannya tepat.

Pada pakaian tertentu, penyesuaian melalui penjahit juga dapat membuat bagian bahu, lengan, pinggang, maupun panjang celana terlihat lebih proporsional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Mulai Terbuka, 3 Shio Ini Konon Berpeluang Naik Kelas Jadi Orang Kaya - Image
Zodiak

Rezeki Mulai Terbuka, 3 Shio Ini Konon Berpeluang Naik Kelas Jadi Orang Kaya

Senin, 28 September 2026 | 06.03 WIB

Tips Keuangan: 8 Rutinitas Pagi Orang Kaya Tanpa Harus Bekerja Lebih Keras - Image
Lifestyle

Tips Keuangan: 8 Rutinitas Pagi Orang Kaya Tanpa Harus Bekerja Lebih Keras

Minggu, 27 September 2026 | 22.33 WIB

Rezeki Makin Deras, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Peluang Jadi Orang Kaya - Image
Zodiak

Rezeki Makin Deras, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Peluang Jadi Orang Kaya

Selasa, 15 September 2026 | 03.04 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore