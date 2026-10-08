Orang Kaya Tak Selalu Tampil Mencolok, Ini 7 Pakaian yang Sering Mereka Pilih

JawaPos.com – Kekayaan tidak selalu terlihat dari pakaian dengan logo besar, aksesori mencolok, atau barang bermerek yang sengaja ditampilkan. Dalam banyak kasus, gaya berpakaian seseorang justru terlihat sederhana, tetapi tetap memberikan kesan rapi dan berkelas.

Gaya tersebut biasanya mengandalkan pemilihan bahan, potongan pakaian, kesesuaian ukuran, serta kemampuan memadukan busana. Dengan kata lain, penampilan elegan tidak selalu harus terlihat mewah secara terang-terangan.

Dikutip dari laman Geediting, terdapat beberapa jenis pakaian dan karakter gaya yang kerap diasosiasikan dengan orang yang memiliki kondisi finansial mapan. Bukan semata-mata soal harga, pilihan tersebut lebih menekankan kualitas dan tampilan yang tidak mudah kehilangan daya tarik.

Lantas, apa saja gaya berpakaian yang dimaksud?

1. Memilih sedikit pakaian dengan kualitas bagus Seseorang tidak harus memiliki lemari yang penuh untuk terlihat berkelas. Justru, memilih beberapa pakaian berkualitas dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan membeli banyak busana dengan kualitas rendah.

Material yang kuat, jahitan yang rapi, serta potongan yang tetap terlihat bagus dalam waktu lama biasanya menjadi pertimbangan.

Pakaian semacam ini juga lebih mudah dipadukan dan dapat digunakan berulang kali tanpa cepat terlihat usang.

2. Mengenakan pakaian yang benar-benar pas Harga mahal tidak akan banyak membantu jika pakaian tidak sesuai dengan bentuk tubuh.

Karena itu, kesesuaian ukuran menjadi salah satu hal penting dalam menciptakan penampilan yang terlihat rapi. Bahkan pakaian dengan desain sederhana dapat tampak jauh lebih elegan ketika potongannya tepat.