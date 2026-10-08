Orang Kaya Tak Selalu Tampil Mencolok, Ini 7 Pakaian yang Sering Mereka Pilih

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)
JawaPos.com – Kekayaan tidak selalu terlihat dari pakaian dengan logo besar, aksesori mencolok, atau barang bermerek yang sengaja ditampilkan. Dalam banyak kasus, gaya berpakaian seseorang justru terlihat sederhana, tetapi tetap memberikan kesan rapi dan berkelas.
Gaya tersebut biasanya mengandalkan pemilihan bahan, potongan pakaian, kesesuaian ukuran, serta kemampuan memadukan busana. Dengan kata lain, penampilan elegan tidak selalu harus terlihat mewah secara terang-terangan.
Dikutip dari laman Geediting, terdapat beberapa jenis pakaian dan karakter gaya yang kerap diasosiasikan dengan orang yang memiliki kondisi finansial mapan. Bukan semata-mata soal harga, pilihan tersebut lebih menekankan kualitas dan tampilan yang tidak mudah kehilangan daya tarik.
Lantas, apa saja gaya berpakaian yang dimaksud?
Seseorang tidak harus memiliki lemari yang penuh untuk terlihat berkelas. Justru, memilih beberapa pakaian berkualitas dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan membeli banyak busana dengan kualitas rendah.
Material yang kuat, jahitan yang rapi, serta potongan yang tetap terlihat bagus dalam waktu lama biasanya menjadi pertimbangan.
Pakaian semacam ini juga lebih mudah dipadukan dan dapat digunakan berulang kali tanpa cepat terlihat usang.
Harga mahal tidak akan banyak membantu jika pakaian tidak sesuai dengan bentuk tubuh.
Karena itu, kesesuaian ukuran menjadi salah satu hal penting dalam menciptakan penampilan yang terlihat rapi. Bahkan pakaian dengan desain sederhana dapat tampak jauh lebih elegan ketika potongannya tepat.
Pada pakaian tertentu, penyesuaian melalui penjahit juga dapat membuat bagian bahu, lengan, pinggang, maupun panjang celana terlihat lebih proporsional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022