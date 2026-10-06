Kenapa Konsisten Terasa Sulit? Ini yang Perlu Kamu Pahami

JawaPos.com - Memulai sesuatu sering kali lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Semangat membuat seseorang mampu menjalankan kebiasaan baru selama beberapa hari, tetapi rutinitas tersebut bisa kembali ditinggalkan ketika kesibukan atau rasa bosan mulai muncul.

Kondisi ini membuat konsistensi menjadi salah satu tantangan dalam membangun kebiasaan. Padahal, melakukan sesuatu secara teratur dapat membantu membentuk pola yang lebih stabil dalam kehidupan sehari-hari.

Konsistensi Tidak Hanya Soal Disiplin

Konsistensi seringkali dipahami sebagai kemampuan untuk terus melakukan sesuatu tanpa berhenti. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, konsistensi juga berkaitan dengan terbentuknya pola yang dapat dilakukan secara berulang.

Misalnya, seseorang yang ingin membangun kebiasaan membaca tidak harus langsung menyelesaikan satu buku dalam beberapa hari. Ia dapat memulai dengan membaca beberapa halaman secara rutin.

Hal yang sama berlaku untuk belajar, berolahraga, menulis, maupun mengerjakan pekerjaan. Kebiasaan tersebut dapat lebih mudah dipertahankan ketika aktivitas dibuat realistis dan memiliki pola yang jelas.

Dengan demikian, konsistensi tidak selalu berarti melakukan sesuatu dalam jumlah yang besar. Yang lebih penting adalah keberlanjutan dari aktivitas tersebut.

Mengapa Konsistensi Terasa Sulit?

Konsistensi sering terasa sulit karena hasil dari sebuah kebiasaan tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Seseorang mungkin sudah belajar selama beberapa hari, tetapi belum merasakan perubahan yang signifikan.

Hal tersebut dapat membuat motivasi menurun. Ketika hasil yang diharapkan belum muncul, aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara rutin mulai ditinggalkan.

Masalah lainnya adalah menetapkan target yang terlalu besar sejak awal. Keinginan untuk berubah dengan cepat terkadang membuat seseorang membuat jadwal yang sulit dipertahankan.

Contohnya, seseorang yang jarang berolahraga tiba-tiba menetapkan target latihan setiap hari selama satu jam. Ketika aktivitas tersebut berbenturan dengan pekerjaan atau kuliah, rutinitas menjadi sulit dijalankan.

Karena itu, membangung konsistensi dapat dimulai dengan target yang lebih realistis. Rutinitas yang sederhana tetapi dapat dipertahankan dapat menjadi langkah awal sebelum meningkatkan target secara bertahap.

Mulai dari Kebiasaan Kecil

Konsistensi tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Seseorang dapat memilih satu kebiasaan yang ingin dibangun dan menentukan target yang realistis.

Jika ingin membaca lebih banyak, misalnya, mulailah dengan beberapa halaman. Jika ingin belajar secara rutin, tentukan waktu belajar yang sesuai dengan jadwal harian.

Setelah kebiasaan mulai terbentuk, target dapat disesuaikan secara bertahap. Cara ini membuat konsistensi tidak hanya bergantung pada motivasi, tetapi juga pada rutinitas yang sudah dibangun.