Cara Mengurangi Keringat Berlebih Saat Musim Kemarau, Beberapa Jenis Makanan Ini Bisa Jadi Pemicu!

Ilustrasi berkeringat/Magnific
JawaPos.com-Masalah keringat berlebih menjadi keluhan yang cukup sulit diatasi oleh sebagian orang, terutama saat memasuki musim kemarau seperti saat ini.
Terutama saat menghadapi cuaca panas yang membuat suhu tubuh meningkat sehingga tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat sebagai cara untuk menjaga suhu tetap stabil.
Kondisi tersebut merupakan hal yang normal, namun pada sebagian orang, produksi keringat yang terlalu banyak dapat terasa mengganggu aktivitas.
Produksi keringat yang meningkat selama cuaca panas dan musim kemarau bisa mengganggu aktivitas sehari-hari.
Mulai dari menimbulkan rasa tidak nyaman, membuat pakaian lebih cepat basah dan kotor, sampai menurunkan rasa percaya diri saat harus beraktivitas di luar ruangan.
Jika anda sedang mengalami keluhan keringat berlebih, maka ada beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk menguranginya.
Mengutip informasi dari laman keslan.kemkes dan nivea.co dikutip pada (27/08) berikut cara mengurangi keringat berlebih saat musim kemarau.
Pakai deodoran secara rutin
Keringat berlebih bisa dipicu karena produksi bakteri di tubuh anda, terutama saat beraktivitas di tengah cuaca panas selama musim kemarau. Oleh karena itu, menggunakan deodoran menjadi penting. Pemilihan deodoran yang tepat juga perlu dilakukan. Anda dapat memilih deodorant anti bakteri yang mampu mengurangi produksi keringat berlebih.
Mencukur bulu ketiak
Mencukur bulu ketiak juga mampu mengurangi keringat berlebih. Bulu ketiak yang dicukur dapat menjaga area tetap kering dan bersih. Sementara itu,kondisi bulu ketiak yang terlalu panjang dapat menahan keringat sehingga area tersebut menjadi lebih lembab. Keringat yang tertahan dan menumpuk dapat membuat pakaian di bagian ketiak lebih cepat basah,
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Jawa Pos
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