Buttonscarves Tunjuk Mifthahul Jannah sebagai Creative Director Baru, Perkuat Ekspansi ke Pasar Glob

JawaPos.com – Perjalanan ‘baru’ Buttonscarves dimulai dengan penunjukkan Mifthahul Jannah sebagai Creative Director. Sebagai jenama lokal modest yang dikenal dengan keunikan desainnya, Mifthahul diharap terus memperkuat ekspansi ke pasar global.

Mifthahul Jannah atau yang akrab disapa Mitha memang miliki kecintaan dengan fashion sejak kecil. Tapi sebagai Creative Director, mitha tak hanya memimpin arah kreatif fashion namun juga beauty, fragrance, retail, hingga brand experience.

Diungkapkan Mitha, tentunya jabatan sebagai Creative Director memiliki arti yang sangat besar baik secara personal maupun professional. Tentunya, komitmen untuk menjaga identitas dan nilai-nilai yang telah dicintai akan terus dipegang.

Tentunya, pendekatan terhadap inovasi produk, pengalaman retail, brand storytelling, dan creative campaigns juga akan dikembangkan. Seiring dengan ekspansi brand ke pasar global, Ia berharap dapat memperkuat kesinambungan kreatif. Sekaligus membuka peluang baru bagi brand untuk terhubung dengan audiens yang lebih luas di berbagai belahan dunia.

“Buttonscarves telah menjadi bagian penting dari perjalanan saya. Kedepannya, sekaligus terus menghadirkan ide-ide baru, inovasi yang bermakna, serta perspektif kreatif yang relevan untuk masa depan,” ujar Mitha di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, Founder sekaligus Creative Director Buttonscarves, Linda Anggrea, mengungkapkan, memberikan ruang bagi generasi pemimpin berikutnya merupakan bagian penting dalam membangun brand. Langkah diperkukan agar brand dapat terus bertumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.