Bukan Cuma Cinta, 6 Ciri Pasangan Cerdas Secara Spiritual Ini Bikin Hubungan Awet

JawaPos.com - Tingkat keharmonisan dan kepuasan pasangan dalam membina hubungan asmara rupanya tidak hanya ditentukan oleh besarnya rasa cinta, melainkan oleh kecerdasan mental dan spiritual yang dimiliki kedua belah pihak.

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kemampuan menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari menjadi prediktor utama langgengnya sebuah ikatan emosional.

Psikolog sekaligus peneliti kecerdasan spiritual, Dr. Yosi Amram, dalam studinya terhadap 100 pasangan menemukan bahwa keberadaan kecerdasan spiritual mampu mengubah cara sepasang kekasih dalam menghadapi konflik. Pasangan yang memiliki kualitas ini cenderung lebih berkembang dan mampu menjaga keintiman dalam jangka panjang.

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Seperti dikutip dari Your Tango, kecerdasan mental dan spiritual pada intinya adalah kemampuan untuk hadir secara autentik, penuh kasih sayang, dan memiliki komitmen sepenuh hati dalam merawat ikatan cinta.

Berikut adalah enam ciri utama yang membedakan pasangan dengan kecerdasan spiritual tinggi dalam memelihara hubungan mereka.

1. Memandang Hubungan sebagai Sarana Bertumbuh Bersama

Bagi pasangan yang cerdas secara mental dan spiritual, dinamika asmara bukan sekadar mencari kesenangan semata, melainkan sebuah wahana untuk mendewasakan diri. Mereka memahami betul bahwa setiap perjalanan cinta akan membawa kesempatan unik untuk menjadi pribadi yang lebih utuh.

Ketika badai percekcokan atau perbedaan pendapat datang menghampiri, mereka tidak lantas menganggapnya sebagai ancaman. Sebaliknya, tantangan tersebut dipandang sebagai momen berharga untuk memperdalam keintiman, menyembuhkan luka masa lalu, dan belajar saling memahami.

Perspektif ini mengubah perselisihan menjadi batu pijakan menuju kedewasaan emosional. Setiap masalah yang berhasil diselesaikan bersama justru semakin memperkokoh fondasi kepercayaan di antara keduanya.