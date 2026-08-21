8 Cara Bagaimana Perfeksionisme Anda Menyakiti Orang-Orang Terkasih Menurut Psikologi

seseorang yang perfeksionismenya menyakiti orang-orang terkasih. (Magnific)

JawaPos.com - Perfeksionisme sering dianggap sebagai sifat positif. Orang yang perfeksionis biasanya dikenal teliti, bertanggung jawab, memiliki standar tinggi, dan selalu berusaha memberikan hasil terbaik. Dalam banyak situasi, sifat tersebut memang dapat membantu seseorang mencapai prestasi dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.



Namun, perfeksionisme tidak selalu berhenti pada keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Ketika kebutuhan untuk menjadi sempurna berubah menjadi tuntutan yang kaku, rasa takut terhadap kesalahan, atau kebutuhan untuk mengontrol orang lain, dampaknya dapat merembet ke dalam hubungan.



Ironisnya, orang yang perfeksionis mungkin tidak menyadari bahwa perilakunya menyakiti orang-orang yang paling dekat dengannya. Mereka sering merasa sedang membantu, memperbaiki keadaan, atau mendorong orang yang dicintai menjadi lebih baik. Padahal, bagi pasangan, anak, teman, atau anggota keluarga, sikap tersebut dapat terasa seperti kritik terus-menerus, tekanan, atau bahkan penolakan.



Dalam psikologi, penting untuk membedakan antara memiliki standar tinggi dan perfeksionisme yang tidak sehat. Standar tinggi masih memberikan ruang untuk kesalahan, proses belajar, dan perbedaan. Sebaliknya, perfeksionisme yang tidak sehat sering dikaitkan dengan tuntutan yang terlalu tinggi, evaluasi diri yang keras, dan kesulitan menerima kekurangan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (21/8), terdapat delapan cara bagaimana perfeksionisme dapat menyakiti orang-orang terkasih.



1. Anda Membuat Orang Lain Merasa Tidak Pernah Cukup Baik



Salah satu dampak terbesar dari perfeksionisme adalah munculnya perasaan bahwa apa pun yang dilakukan orang lain selalu kurang.



Misalnya, pasangan sudah membersihkan rumah, tetapi Anda langsung menunjukkan bagian yang masih berantakan. Anak mendapatkan nilai bagus, tetapi perhatian Anda justru tertuju pada satu soal yang salah. Teman sudah membantu Anda dengan sungguh-sungguh, tetapi Anda masih fokus pada hal-hal yang tidak dilakukan sesuai keinginan.



Bagi orang yang perfeksionis, koreksi tersebut mungkin terasa sederhana. Anda mungkin berpikir, "Saya hanya ingin semuanya lebih baik."



Namun, orang lain bisa menerima pesan yang berbeda: "Apa yang saya lakukan tidak pernah cukup."



Jika pola ini terjadi berulang kali, orang terdekat dapat mulai meragukan kemampuan mereka sendiri. Mereka mungkin menjadi takut mengambil keputusan, takut mencoba sesuatu, atau selalu membutuhkan persetujuan Anda.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya tidak merasa harus mendapatkan nilai sempurna agar dirinya dihargai.



Karena itu, penting untuk bertanya kepada diri sendiri: Apakah saya sedang memberikan masukan karena memang diperlukan, atau karena saya merasa sulit melihat sesuatu yang tidak sesuai standar saya?



Perbedaan kecil ini sangat penting.



2. Anda Terlalu Sering Mengkritik Hal-Hal Kecil



Perfeksionisme dapat membuat seseorang sangat peka terhadap kesalahan kecil.



Handuk tidak dilipat dengan cara yang benar. Piring diletakkan di tempat yang berbeda. Pesan yang dikirim pasangan mengandung kesalahan penulisan. Anak menata meja tidak sesuai aturan. Rekan kerja melakukan sesuatu dengan metode yang berbeda dari cara Anda.



Bagi orang lain, hal-hal tersebut mungkin tidak penting.



Namun bagi seseorang yang sangat perfeksionis, ketidaksempurnaan kecil dapat terasa mengganggu. Akibatnya, koreksi menjadi kebiasaan.



Masalahnya bukan hanya pada satu kritik. Masalah sebenarnya muncul ketika kritik menjadi pola komunikasi sehari-hari.



Orang yang terus-menerus dikoreksi dapat merasa diawasi. Mereka mungkin mulai berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu karena takut mendapatkan komentar dari Anda.



Lama-kelamaan, hubungan yang seharusnya menjadi tempat aman justru terasa seperti tempat untuk diuji.



Kritik sesekali tentu diperlukan dalam hubungan. Tetapi hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara koreksi dan penghargaan.



Jika sembilan hal yang dilakukan seseorang sudah benar tetapi Anda hanya membicarakan satu hal yang salah, orang tersebut mungkin akan lebih mengingat kritik daripada sembilan apresiasi yang tidak pernah Anda ucapkan.



3. Anda Sulit Mendelegasikan dan Selalu Ingin Mengontrol



Perfeksionisme sering membuat seseorang percaya bahwa sesuatu akan berjalan dengan baik hanya jika dilakukan dengan caranya sendiri.



Akibatnya, Anda mungkin kesulitan mempercayai orang lain.



Ketika pasangan memasak, Anda ingin mengatur bagaimana bahan harus dipotong. Ketika anak mengerjakan tugas, Anda terus mengawasi. Ketika anggota keluarga membantu pekerjaan rumah, Anda merasa perlu memeriksa ulang semuanya.



Awalnya, perilaku ini mungkin terlihat seperti perhatian.



Tetapi jika terlalu sering dilakukan, orang lain dapat merasa bahwa Anda tidak mempercayai mereka.



Dalam hubungan, kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting. Ketika seseorang terus merasa bahwa tindakannya akan diperiksa, diperbaiki, atau diambil alih, ia dapat kehilangan rasa memiliki terhadap hubungan tersebut.



Lebih jauh lagi, kontrol yang berlebihan dapat membuat orang lain menjadi pasif.



Mereka mungkin berpikir, "Percuma saya melakukan sendiri. Nanti juga salah."



Ironisnya, semakin Anda berusaha mengontrol semuanya agar sempurna, semakin kecil kesempatan orang-orang terdekat untuk berkembang, belajar, dan menunjukkan kemampuan mereka.



Tidak semua hal harus dilakukan dengan cara Anda agar hasilnya tetap baik.



Kadang-kadang, menerima cara orang lain adalah bagian dari membangun hubungan yang sehat.



4. Anda Mengubah Kesalahan Menjadi Masalah Besar



Perfeksionisme sering membuat kesalahan terasa lebih serius daripada sebenarnya.



Bagi sebagian orang, kesalahan adalah bagian normal dari kehidupan. Bagi seorang perfeksionis, kesalahan dapat dianggap sebagai bukti bahwa sesuatu telah gagal.



Masalah muncul ketika cara berpikir tersebut diterapkan kepada orang lain.



Misalnya, pasangan lupa membeli satu barang dari daftar belanja. Anak lupa mengerjakan satu tugas. Teman terlambat beberapa menit. Anggota keluarga membuat keputusan yang ternyata kurang tepat.



Alih-alih melihatnya sebagai kesalahan kecil, Anda mungkin bereaksi dengan kemarahan, kekecewaan, atau ceramah panjang.



Padahal, respons yang terlalu besar terhadap kesalahan kecil dapat membuat orang terdekat merasa takut terhadap reaksi Anda.



Mereka bukan hanya takut melakukan kesalahan. Mereka mulai takut memberi tahu Anda bahwa mereka melakukan kesalahan.



Ini sangat berbahaya bagi kedekatan emosional.



Hubungan yang sehat membutuhkan ruang untuk mengatakan, "Aku salah," tanpa merasa bahwa pengakuan tersebut akan digunakan untuk mempermalukan atau menyerang.



Belajar membedakan antara kesalahan yang membutuhkan penyelesaian dan kesalahan yang hanya perlu dimaafkan adalah langkah penting untuk mengurangi dampak negatif perfeksionisme.



5. Anda Membuat Kasih Sayang Terasa Bersyarat



Perfeksionisme juga dapat memengaruhi cara seseorang memberikan penghargaan dan kasih sayang.



Tanpa disadari, Anda mungkin lebih hangat ketika seseorang melakukan sesuatu sesuai harapan Anda dan menjadi dingin ketika mereka gagal memenuhi standar tersebut.



Misalnya, anak mendapatkan pujian ketika mendapat nilai tinggi, tetapi mendapatkan perhatian negatif ketika nilainya turun. Pasangan dipuji ketika mengikuti rencana Anda, tetapi dianggap mengecewakan ketika melakukan sesuatu dengan cara berbeda.



Lama-kelamaan, orang tersebut dapat menangkap pesan bahwa penerimaan Anda bergantung pada performa mereka.



Ini sangat berbeda dengan kasih sayang yang sehat.



Hubungan yang sehat memungkinkan seseorang merasa, "Saya tetap berharga meskipun saya melakukan kesalahan."



Perfeksionisme dapat mengaburkan batas antara "Saya tidak menyukai perilaku Anda" dan "Saya tidak menyukai Anda."



Padahal, keduanya sangat berbeda.



Seseorang dapat melakukan kesalahan dan tetap menjadi pasangan, anak, saudara, atau teman yang berharga.



Ketika Anda mampu memisahkan nilai seseorang dari performanya, hubungan akan menjadi jauh lebih aman secara emosional.



6. Anda Membuat Orang Lain Takut Mengecewakan Anda



Salah satu tanda bahwa perfeksionisme mulai merusak hubungan adalah ketika orang lain terlihat terlalu berhati-hati di sekitar Anda.



Mereka mungkin terus bertanya:



"Menurutmu ini sudah benar?"



"Kalau aku melakukan seperti ini, kamu marah tidak?"



"Apakah kamu kecewa?"



"Ini sudah sesuai yang kamu mau?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terlihat biasa. Namun, jika sering muncul, bisa jadi orang tersebut sudah belajar bahwa standar Anda sulit diprediksi atau sulit dipenuhi.



Akibatnya, mereka lebih fokus menghindari kekecewaan Anda daripada menikmati hubungan.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan ketegangan emosional.



Pasangan mungkin berhenti mengungkapkan pendapat sebenarnya. Anak mungkin menyembunyikan kesalahan. Teman mungkin enggan memberikan masukan yang jujur.



Hubungan akhirnya kehilangan spontanitas.



Padahal, kedekatan membutuhkan ruang untuk menjadi manusia biasa—termasuk ruang untuk salah, berubah pikiran, dan tidak selalu memenuhi ekspektasi.



Jika orang-orang yang Anda cintai mulai terlihat takut mengecewakan Anda, mungkin sudah waktunya mengevaluasi apakah standar Anda telah berubah menjadi tekanan bagi mereka.



7. Anda Sulit Menikmati Momen karena Selalu Melihat Apa yang Kurang



Perfeksionisme tidak hanya menyakiti orang lain melalui kritik. Ia juga dapat menghilangkan kebahagiaan dalam hubungan.



Bayangkan keluarga sedang berlibur. Semua orang bersenang-senang, tetapi Anda sibuk memikirkan hotel yang tidak sesuai harapan.



Atau Anda sedang makan bersama pasangan. Makanannya sebenarnya enak, tetapi Anda terus membicarakan pelayanan yang kurang cepat.



Anak sedang menunjukkan hasil gambarnya dengan bangga, tetapi Anda langsung menyarankan bagian yang perlu diperbaiki.



Masalahnya bukan karena Anda memperhatikan detail.



Masalahnya adalah ketika perhatian terhadap kekurangan membuat Anda gagal melihat sesuatu yang sudah berjalan dengan baik.



Orang-orang terdekat mungkin akhirnya merasa bahwa setiap momen bersama Anda selalu memiliki evaluasi.



Padahal, tidak semua pengalaman perlu diperbaiki.



Ada saat ketika rumah boleh sedikit berantakan. Makanan boleh tidak sempurna. Rencana boleh berubah. Hasil pekerjaan boleh biasa saja.



Kemampuan untuk mengatakan, "Ini sudah cukup baik, mari kita nikmati," merupakan bentuk fleksibilitas psikologis yang sangat berharga.



8. Anda Menuntut Kesempurnaan dari Orang Lain karena Sulit Menerima Ketidaksempurnaan Diri Sendiri



Ini mungkin bagian yang paling sulit disadari.



Terkadang, tuntutan terhadap orang lain sebenarnya berasal dari tuntutan yang sangat keras terhadap diri sendiri.



Seseorang yang selalu mengatakan, "Saya harus melakukan semuanya dengan benar," mungkin secara tidak sadar juga berharap orang lain memiliki standar yang sama.



Jika Anda tidak memaafkan diri sendiri ketika gagal, Anda mungkin kesulitan memaafkan orang lain.



Jika Anda merasa harus selalu produktif, Anda mungkin sulit memahami pasangan yang membutuhkan istirahat.



Jika Anda merasa tidak boleh melakukan kesalahan, Anda mungkin menjadi sangat frustrasi ketika orang lain melakukan kesalahan yang sama.



Dengan kata lain, orang lain menjadi sasaran dari standar yang sebenarnya Anda gunakan untuk menghakimi diri sendiri.



Psikologi menunjukkan bahwa perfeksionisme dapat berkaitan dengan evaluasi diri yang sangat kritis. Karena itu, mengurangi dampak perfeksionisme dalam hubungan tidak selalu dimulai dengan belajar "lebih sabar terhadap orang lain."



Kadang-kadang, langkah pertamanya adalah belajar lebih berbelas kasih kepada diri sendiri.



Ketika Anda mulai menerima bahwa diri Anda boleh salah, Anda juga akan lebih mudah menerima bahwa orang lain boleh salah.



Bagaimana Mengubah Perfeksionisme agar Tidak Merusak Hubungan?



Menyadari bahwa perfeksionisme memengaruhi hubungan bukan berarti Anda harus membuang semua standar yang Anda miliki.



Standar, tanggung jawab, dan keinginan untuk berkembang tetap memiliki nilai.



Yang perlu diubah adalah hubungan Anda dengan standar tersebut.



Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu:



Apakah ini benar-benar penting?



Tidak semua kesalahan memiliki konsekuensi yang sama. Belajar menentukan mana yang penting dan mana yang bisa dilepaskan dapat mengurangi konflik yang tidak perlu.



Apakah saya sedang membantu atau sedang mengontrol?



Sebelum memberikan saran, tanyakan apakah orang tersebut memang membutuhkan bantuan. Terkadang orang hanya ingin didengarkan.



Apakah cara saya adalah satu-satunya cara yang benar?



Ada banyak cara untuk mencapai hasil yang baik. Cara yang berbeda tidak otomatis berarti cara yang salah.



Apakah saya memberikan apresiasi yang cukup?



Jika Anda sering memberikan kritik, seimbangkan dengan penghargaan yang tulus. Orang terdekat perlu tahu bahwa Anda melihat usaha mereka, bukan hanya kekurangannya.



Apakah saya memperlakukan kesalahan sebagai bagian dari proses?



Kesalahan bukan selalu kegagalan. Dalam banyak kasus, kesalahan merupakan kesempatan untuk belajar.



Kesimpulan



Perfeksionisme tidak selalu buruk. Keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik dapat menjadi kekuatan. Namun, ketika standar tinggi berubah menjadi kebutuhan untuk mengontrol, kritik terus-menerus, ketakutan terhadap kesalahan, dan tuntutan terhadap orang lain, perfeksionisme dapat melukai hubungan yang sebenarnya paling ingin Anda lindungi.



Orang-orang terkasih tidak selalu membutuhkan versi diri Anda yang paling sempurna. Sering kali, mereka membutuhkan seseorang yang aman untuk diajak berbicara, seseorang yang mampu memaafkan kesalahan, dan seseorang yang dapat mengatakan, "Tidak apa-apa, kita bisa memperbaikinya bersama."



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa kesalahan.



Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberikan ruang bagi manusia untuk tidak sempurna.



Dan mungkin, salah satu bentuk cinta yang paling dewasa adalah belajar mengatakan:



"Aku tidak harus membuat semuanya sempurna untuk bisa menghargai apa yang sudah kita miliki."



