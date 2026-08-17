Menyatukan Nusantara dalam Keagungan Batik Majapahit Luxie Diandra

JawaPos.com - Luxie Diandra dikenal publik sebagai sosok yang lekat dengan kemandirian. Ia seringkali tampil membawa aura perempuan yang kuat, anggun, sekaligus berwibawa. Karakternya seolah merepresentasikan figur seorang Ratu Majapahit yang disegani. Dalam berbagai momentum, Luxie kerap menampilkan kecintaannya terhadap sejarah dan budaya Nusantara.

Kesan tersebut semakin kuat ketika Luxie Diandra berbicara mengenai perempuan Indonesia. Baginya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman. “Bagi saya, menikmati kemerdekaan yang begitu indah ini, kita sebagai wanita Indonesia harus tetap fokus melestarikan budaya, menyatukan keberagaman budaya,” ujarnya.

Semangat tersebut membuat sosok Luxie Diandra tampil sebagai figur yang membawa pesan tentang kebanggaan terhadap warisan leluhur. Ia menempatkan sejarah Majapahit sebagai bagian dari identitas yang layak dikenang dan diperkenalkan kepada dunia. “Kita harus merasa sangat bangga dan beruntung. Sudah kewajiban kita mengingatkan selalu kepada dunia bahwa negara kita Indonesia memiliki kekayaan dari warisan Kerajaan Majapahit yang sangat megah,” tuturnya.

Koleksi Batik Surya Majapahit terinspirasi dari kemegahan Kerajaan Majapahit serta kekayaan batik khas Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. (Istimewa)

Aura seorang perempuan yang disegani pun tergambar dari pandangannya tentang nilai-nilai Majapahit. Keanggunan tidak hanya dimaknai sebagai penampilan, tetapi juga sebagai simbol martabat dan kebanggaan terhadap tanah air. Luxie Diandra ingin sosok perempuan Indonesia mampu membawa nilai tersebut dalam dirinya.