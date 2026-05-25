Orang yang Merasa Risih dengan Obrolan Ringan Biasanya Memiliki 7 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Obrolan ringan atau small talk sering dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan sosial. Pertanyaan seperti “lagi sibuk apa?”, “cuacanya panas ya”, atau “akhir pekan kemarin ke mana?” terdengar sederhana dan bahkan dianggap sebagai cara aman untuk mencairkan suasana.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan pola komunikasi seperti ini.

Ada sebagian orang yang justru merasa lelah, canggung, atau bahkan tertekan ketika harus terlibat dalam percakapan ringan yang terasa dangkal.

Mereka bukan anti sosial, bukan sombong, dan bukan pula tidak menyukai manusia lain. Dalam banyak kasus, psikologi menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini justru memiliki cara berpikir yang lebih dalam, sensitif terhadap makna, dan cenderung mencari hubungan yang autentik.

Menariknya, rasa risih terhadap obrolan ringan sering kali berkaitan dengan sejumlah karakteristik psikologis yang cukup langka.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat tujuh ciri yang sering dimiliki oleh orang yang tidak nyaman dengan small talk menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Lebih Menyukai Percakapan Bermakna daripada Basa-Basi

Bagi sebagian orang, percakapan ringan hanyalah jembatan menuju hubungan yang lebih dekat. Namun bagi orang dengan kecenderungan berpikir mendalam, small talk terasa seperti aktivitas yang menguras energi tanpa memberikan nilai emosional yang nyata.

Mereka biasanya lebih tertarik membahas: