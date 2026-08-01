Rahasia Kebun Sehat, 6 Kulit Buah Ini Ternyata Ampuh Jadi Pupuk Organik

JawaPos.com - Berkebun menjadi salah satu aktivitas yang banyak digemari karena mampu memberikan rasa tenang sekaligus mempercantik lingkungan rumah.

Namun, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, perawatan tidak hanya cukup dilakukan pada bagian daun dan batang. Kondisi akar serta kualitas tanah juga perlu mendapatkan perhatian melalui pemberian nutrisi yang tepat.

Menariknya, pupuk alami tidak selalu harus dibeli di toko. Berbagai sisa makanan dari dapur, terutama kulit buah dan sayuran, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang kaya manfaat.

Beberapa jenis kulit buah dan sayur mengandung unsur penting seperti kalium, nitrogen, kalsium, serta magnesium yang membantu memperbaiki kualitas tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa kulit buah dan sayuran yang dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman.

1. Kulit Jeruk Kulit jeruk dapat dimanfaatkan sebagai tambahan nutrisi untuk tanaman setelah dikeringkan terlebih dahulu.

Kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium di dalamnya membantu menjaga kesehatan tanah serta mendukung perkembangan akar tanaman.

Selain itu, aroma khas dari kulit jeruk yang berasal dari minyak alami seperti d-limonene dipercaya dapat membantu mengurangi gangguan beberapa jenis serangga, seperti semut dan kutu daun.

2. Kulit Mentimun Selama ini kulit mentimun sering langsung dibuang, padahal bagian ini dapat memberikan manfaat bagi tanaman.