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Ryandi Zahdomo
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.56 WIB

Sering Dipandangi Anjing Betina? Mereka Sedang Menilai Kecerdasan Anda, Cek Faktanya

Ilustrasi anjing dan pemiliknya. (Freepik) - Image

Ilustrasi anjing dan pemiliknya. (Freepik)

JawaPos.com - Tatapan mata memelas yang diberikan anjing peliharaan saat Anda melakukan sesuatu di rumah ternyata bukan sekadar bentuk kasih sayang.

Sebuah penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa anjing, khususnya anjing betina, mampu menilai tingkat kompetensi dan kecerdasan manusia di sekitarnya berdasarkan tindakan yang mereka amati.

Studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Behavioral Processes ini menemukan bahwa anjing betina tidak hanya lebih jeli memperhatikan kecanggungan manusia.

Tetapi juga secara konsisten lebih menyukai manusia yang cekatan dalam menyelesaikan masalah.

Anjing Betina Lebih Jeli Ketimbang Jantan

Dikutip dari Your Tango, tim peneliti dari Kyoto University di Jepang melibatkan 30 ekor anjing dalam sebuah eksperimen unik untuk mengamati respons mereka terhadap kegagalan manusia.

Dalam pengujian tersebut, para aktor diperagakan kesulitan saat mencoba membuka toples yang tertutup rapat.

Hasilnya menunjukkan perbedaan perilaku yang signifikan berdasarkan jenis kelamin anjing.

Anjing betina menatap manusia yang kesulitan jauh lebih lama dibanding anjing jantan, menandakan tingkat kepedulian dan analisis kognitif yang lebih tinggi terhadap respons lingkungan.

"Anjing sangat peka terhadap perilaku manusia. Mereka mengevaluasi kita menggunakan pengalaman langsung maupun dari sudut pandang pihak ketiga," tulis tim peneliti Kyoto University dalam laporan resminya.

Lebih Suka Manusia yang Cekatan dan Kompeten

Tidak berhenti pada pengamatan, anjing betina juga menunjukkan preferensi sosial yang jelas pada manusia. 

Editor: Bayu Putra
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