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Ryandi Zahdomo
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.09 WIB

3 Alasan Psikologis di Balik Rasa Cemas Usai Main Medsos Menurut Studi

Ilustrasi media sosial. (Istimewa) - Image

Ilustrasi media sosial. (Istimewa)

JawaPos.com - Pernahkah Anda mendadak merasa cemas, gelisah, atau merasa kesepian setelah berjam-jam menggulir layar ponsel atau scrolling?

Sebuah studi terbaru terhadap 1.787 orang dewasa muda menemukan bahwa mereka yang menghabiskan waktu lebih dari dua jam sehari di media sosial, memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih tinggi mengalami isolasi sosial, dibanding mereka yang menggunakannya kurang dari 30 menit per hari.

Menariknya, kecenderungan masyarakat modern yang mengaku tidak memiliki teman dekat mengalami peningkatan pesat seiring tingginya frekuensi penggunaan media sosial.

Fenomena ini membuktikan bahwa interaksi digital yang intens belum tentu menggantikan kebutuhan dasar manusia akan koneksi sosial yang nyata.

Para ahli psikologi mengungkapkan tiga alasan ilmiah mengapa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memicu kecemasan dan perasaan terisolasi. Dikutip dari Your Tango, berikut ulasannya:

1. Otak Merespons Unggahan Medsos sebagai Pengucilan Sosial

Saat melihat unggahan acara atau momen kumpul-kumpul teman yang tidak Anda hadiri, otak secara otomatis menafsirkannya sebagai bentuk pengucilan.

Para peneliti dari University of Texas at Dallas menjelaskan bahwa otak manusia tidak hanya merespons ancaman fisik, tetapi juga ancaman sosial.

Melihat konten yang menunjukkan Anda 'ditinggalkan' akan mengaktifkan pusat deteksi bahaya di otak, yang memicu rasa tidak berharga, kesepian, dan kecemasan emosional.

2. Perangkap Perbandingan Sosial yang Merusak Harga Diri

Menurut Society for the Advancement of Psychotherapy, perbandingan sosial merupakan faktor terbesar yang merusak harga diri pengguna media sosial.

Paparan konstan terhadap gaya hidup orang lain yang tampak "sempurna" kerap memicu anggapan salah bahwa orang lain lebih sukses, menarik, atau bahagia.

Editor: Bayu Putra
Sumber: yourtango.com
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