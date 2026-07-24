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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.34 WIB

7 Olahraga Sederhana yang Membantu Melancarkan Sirkulasi Darah di Kaki, Apa Saja?

ilustrasi orang yang bersepeda. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang bersepeda. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sirkulasi darah yang optimal pada area kaki memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan otot, saraf, serta jaringan tubuh.

Ketika aliran darah tidak berjalan dengan baik, seseorang dapat mengalami berbagai keluhan seperti kaki terasa berat, bengkak, kesemutan, kram, hingga rasa dingin pada kaki, terutama setelah terlalu lama duduk atau kurang bergerak.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari gaya hidup kurang aktif, kebiasaan merokok, berat badan berlebih, usia, hingga masalah kesehatan tertentu.

Melakukan aktivitas fisik secara rutin dapat membantu otot bekerja lebih aktif sehingga mendukung aliran darah kembali menuju jantung.

Bahkan, latihan ringan yang bisa dilakukan di rumah pun memberikan manfaat bagi kesehatan kaki.

Dikutip dari NDTV, berikut tujuh jenis olahraga yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah di kaki.

1. Berjalan

Berjalan kaki adalah salah satu cara termudah dan paling efektif untuk meningkatkan sirkulasi darah di kaki.

Aktivitas ini mengaktifkan otot betis, yang bekerja seperti pompa untuk memompa darah ke atas.

Berjalan kaki setiap hari selama 20 hingga 30 menit dapat membantu mengurangi kekakuan dan meningkatkan mobilitas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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