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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 25 Juli 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi tantangan bagi Capricorn untuk tetap teguh menghadapi berbagai hambatan. Hasil yang diinginkan mungkin tidak datang dengan mudah sehingga Anda perlu bekerja lebih keras dan menjaga semangat agar tidak mudah goyah.

Rasa percaya diri yang menurun dapat memengaruhi cara Anda mengambil keputusan. Namun, dengan membangun kembali keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, Capricorn tetap memiliki peluang untuk melewati hari ini dengan baik dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (25/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini menuntut usaha yang lebih besar dibanding biasanya. Situasi mungkin belum sepenuhnya mendukung kelancaran berbagai aktivitas sehingga Anda perlu bersikap sabar dan tidak mudah menyerah. Rasa kurang percaya diri bisa muncul sewaktu-waktu, tetapi jangan biarkan hal itu menghambat langkah Anda.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara diwarnai perasaan kurang aman terhadap pasangan. Emosi tersebut berpotensi memicu keraguan yang sebenarnya tidak perlu jika dibiarkan berlarut-larut.

Cobalah membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Mengungkapkan perasaan dengan jujur akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi kesalahpahaman.

Karier Capricorn

Di tempat kerja, Anda dituntut lebih sabar dalam menyelesaikan berbagai tugas. Tekanan pekerjaan yang meningkat dapat membuat target penyelesaian menjadi lebih sulit dicapai.

Tetap fokus pada prioritas utama dan kerjakan setiap tanggung jawab secara bertahap. Ketelitian serta kesabaran akan membantu Anda mengatasi tantangan yang muncul sepanjang hari.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian karena tekanan emosional dapat memengaruhi kebugaran tubuh. Perasaan yang tidak menyenangkan berisiko memicu keluhan seperti sakit kepala.

Editor: Sabik Aji Taufan
Sumber: Astroved.com
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