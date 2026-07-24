4 Hal yang Perlu Anda Ketahui tentang Orang yang Memiliki Alergi Makanan Menurut Psikologi

seseorang yang mengerti tentang alergi makan temannya / foto: Magnific/Drazen Zigic

JawaPos.com - Alergi makanan sering kali dipahami hanya sebagai kondisi fisik yang menyebabkan tubuh bereaksi terhadap makanan tertentu. Padahal, di balik tantangan medis tersebut terdapat aspek psikologis yang tidak kalah penting. Orang yang hidup dengan alergi makanan tidak hanya harus berhati-hati dalam memilih makanan, tetapi juga menghadapi tekanan emosional, kecemasan, hingga tantangan dalam kehidupan sosial.

Dalam psikologi kesehatan, kondisi kronis seperti alergi makanan dipandang sebagai pengalaman yang memengaruhi pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan sosial seseorang. Oleh karena itu, memahami kondisi psikologis penderita alergi makanan dapat membantu keluarga, teman, maupun masyarakat memberikan dukungan yang lebih baik.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (24/7), terdapat empat hal penting yang perlu Anda ketahui tentang orang yang memiliki alergi makanan dari sudut pandang psikologi.



1. Mereka Cenderung Memiliki Tingkat Kewaspadaan yang Lebih Tinggi



Salah satu karakteristik psikologis yang umum dimiliki oleh penderita alergi makanan adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi. Hal ini bukan berarti mereka memiliki sifat yang berlebihan atau terlalu khawatir, melainkan merupakan bentuk adaptasi terhadap risiko yang nyata.



Seseorang yang pernah mengalami reaksi alergi berat akan belajar untuk selalu memeriksa label makanan, bertanya mengenai bahan makanan di restoran, bahkan menghindari makanan yang tampak aman tetapi berpotensi mengalami kontaminasi silang.



Dari perspektif psikologi, perilaku tersebut disebut sebagai coping behavior, yaitu strategi yang digunakan individu untuk mengurangi risiko dan menjaga keselamatan dirinya. Semakin berat pengalaman alergi yang pernah dialami, semakin kuat pula perilaku kehati-hatian yang ditunjukkan.



Namun, jika rasa waspada berkembang menjadi kekhawatiran yang berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, individu dapat mengalami kecemasan yang membutuhkan dukungan psikologis maupun medis.



2. Alergi Makanan Dapat Memengaruhi Kondisi Emosional



Hidup dengan alergi makanan berarti hidup dengan berbagai batasan. Tidak semua makanan dapat dikonsumsi, tidak semua acara makan bersama terasa aman, dan tidak semua orang memahami kondisi tersebut.



Situasi ini dapat memunculkan berbagai emosi, seperti:



Cemas saat makan di luar rumah.

Takut mengalami reaksi alergi secara tiba-tiba.

Frustrasi karena harus terus berhati-hati.

Sedih ketika tidak bisa menikmati makanan yang sama dengan orang lain.

Merasa berbeda dari lingkungan sekitar.



Menurut psikologi kesehatan, tekanan yang berlangsung dalam waktu lama dapat meningkatkan tingkat stres seseorang. Apabila tidak dikelola dengan baik, stres tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup, hubungan sosial, bahkan kesehatan mental secara keseluruhan.



Karena itu, dukungan emosional dari keluarga dan teman memiliki peran penting dalam membantu individu merasa lebih aman dan diterima.



3. Kehidupan Sosial Mereka Bisa Menjadi Lebih Menantang



Banyak aktivitas sosial melibatkan makanan, mulai dari pesta ulang tahun, rapat kantor, hingga acara keluarga. Bagi seseorang yang memiliki alergi makanan, situasi seperti ini sering kali menimbulkan dilema.



Mereka mungkin harus:



Menolak makanan yang ditawarkan.

Membawa makanan sendiri.

Menanyakan komposisi makanan kepada penyelenggara.

Menghindari restoran tertentu.

Memilih untuk tidak menghadiri beberapa acara.



Sayangnya, tidak semua orang memahami alasan di balik perilaku tersebut. Sebagian bahkan menganggap penderita alergi makanan terlalu pemilih atau berlebihan.



Dalam psikologi sosial, pengalaman tidak dipahami oleh lingkungan dapat memunculkan perasaan terasing atau social exclusion. Jika terjadi berulang kali, individu dapat memilih menarik diri dari interaksi sosial demi menghindari risiko maupun penilaian negatif.



Oleh sebab itu, empati dari lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis penderita alergi makanan.



4. Dukungan Lingkungan Sangat Berpengaruh terhadap Kesehatan Mental Mereka



Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu faktor pelindung terbesar terhadap stres. Orang yang merasa didukung oleh keluarga, pasangan, teman, maupun rekan kerja cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi kronis.



Bentuk dukungan sederhana yang dapat diberikan antara lain:



Menghargai ketika mereka menolak makanan tertentu.

Menyediakan pilihan makanan yang aman.

Tidak memaksa mereka mencoba makanan baru.

Memahami prosedur darurat jika terjadi reaksi alergi.

Mendengarkan kekhawatiran mereka tanpa menghakimi.



Ketika seseorang merasa dipahami, tingkat kecemasan dapat berkurang dan rasa percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari akan meningkat.



Sebaliknya, sikap yang meremehkan kondisi alergi justru dapat memperbesar tekanan psikologis dan membuat individu merasa tidak aman dalam lingkungan sosialnya.



Kesimpulan



Alergi makanan bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek psikologis. Orang yang hidup dengan kondisi ini sering kali memiliki tingkat kewaspadaan tinggi sebagai bentuk perlindungan diri, menghadapi tantangan emosional, mengalami hambatan dalam kehidupan sosial, serta sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar.



Memahami kondisi mereka dari sudut pandang psikologi membantu kita melihat bahwa kehati-hatian yang mereka lakukan bukanlah sikap berlebihan, melainkan strategi untuk menjaga keselamatan dan kualitas hidup. Dengan meningkatkan empati, menghormati batasan mereka, serta memberikan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi orang yang memiliki alergi makanan.





Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tentang kondisi tubuh, tetapi juga tentang kesejahteraan mental dan sosial. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap aspek psikologis alergi makanan, semakin besar pula peluang bagi penyandang kondisi ini untuk menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan penuh rasa percaya diri.***