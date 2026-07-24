10 Tanda Love Bombing yang Mungkin Terlewatkan Banyak Orang Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang cepat mengungkapkan cinta / foto: Magnific/dragonimages

JawaPos.com - Di awal hubungan, mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pujian yang melimpah tentu terasa menyenangkan. Banyak orang menganggap hal tersebut sebagai tanda bahwa mereka akhirnya menemukan pasangan yang tepat. Namun, dalam psikologi hubungan, ada fenomena yang disebut love bombing, yaitu pola perilaku memberikan kasih sayang, perhatian, hadiah, atau komitmen secara berlebihan dalam waktu singkat dengan tujuan membangun ketergantungan emosional atau memperoleh kendali atas seseorang.

Love bombing tidak selalu dilakukan dengan niat sadar. Ada pelaku yang memang memiliki kecenderungan manipulatif, tetapi ada pula yang melakukannya karena pola keterikatan (attachment) yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanda-tandanya agar tidak salah mengartikan perhatian berlebihan sebagai cinta yang tulus.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (24/7), terdapat 10 tanda love bombing yang sering luput disadari banyak orang menurut psikologi.



1. Terlalu Cepat Mengungkapkan Cinta



Salah satu ciri paling umum dari love bombing adalah pasangan mengatakan "Aku mencintaimu" hanya dalam hitungan hari atau minggu setelah berkenalan.



Dalam hubungan yang sehat, rasa cinta biasanya berkembang secara bertahap seiring bertambahnya pengalaman bersama. Ketika seseorang langsung menyatakan cinta tanpa benar-benar mengenal Anda, hal tersebut bisa menjadi upaya membangun ikatan emosional secara instan.



Psikologi menjelaskan bahwa hubungan yang berkembang terlalu cepat sering kali lebih didorong oleh idealisasi daripada benar-benar mengenal karakter pasangan.



2. Memberikan Perhatian Hampir 24 Jam



Di awal hubungan, komunikasi yang intens memang wajar. Namun, jika seseorang terus-menerus mengirim pesan, menelepon, atau ingin mengetahui aktivitas Anda setiap saat, ini bisa menjadi sinyal yang perlu diperhatikan.



Sekilas terlihat romantis, tetapi lama-kelamaan perhatian tersebut berubah menjadi kebutuhan untuk selalu mendapatkan respons.



Dalam psikologi hubungan, perilaku ini dapat berkembang menjadi bentuk kontrol emosional apabila pasangan merasa marah ketika pesan tidak segera dibalas.



3. Memberikan Pujian Berlebihan



Pelaku love bombing sering memberikan pujian secara terus-menerus.



Misalnya:



"Kamu perempuan paling sempurna yang pernah aku temui."

"Aku tidak pernah bertemu orang sebaik kamu."

"Hidupku berubah total sejak mengenalmu."



Pujian memang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Namun jika pujian terasa tidak realistis atau berlebihan dibanding lamanya hubungan, bisa jadi itu adalah bentuk idealisasi.



Ketika seseorang diidealkan secara ekstrem, biasanya akan muncul fase berikutnya, yaitu devaluasi atau penurunan nilai ketika ekspektasi tidak terpenuhi.



4. Memberikan Hadiah Mahal di Awal Hubungan



Memberikan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang normal.



Namun, bila seseorang baru mengenal Anda beberapa hari lalu sudah memberikan barang mahal, mentraktir berlebihan, atau terus-menerus membelikan sesuatu tanpa alasan jelas, hal ini patut dicermati.



Dalam beberapa kasus, hadiah tersebut bukan sekadar bentuk perhatian, melainkan cara membangun rasa "utang budi" agar Anda merasa tidak enak jika menolak keinginannya di kemudian hari.



5. Terburu-buru Mengajak Berkomitmen



Love bombing sering disertai keinginan mempercepat hubungan.



Contohnya:



Mengajak menikah dalam waktu singkat.

Mengajak tinggal bersama meski baru beberapa minggu berpacaran.

Membicarakan masa depan secara sangat detail sebelum benar-benar saling mengenal.



Dalam psikologi, hubungan yang sehat membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan. Komitmen yang dipaksakan terlalu cepat dapat mengurangi kesempatan seseorang mengenali karakter asli pasangannya.



6. Ingin Menjadi Pusat Dunia Anda



Pelaku love bombing sering berharap menjadi prioritas utama dalam hidup Anda.



Mereka mungkin mengatakan:



"Aku saja yang paling mengerti kamu."

"Teman-temanmu tidak benar-benar peduli."

"Kamu cukup punya aku."



Sekilas terdengar romantis, tetapi perlahan perilaku tersebut dapat membuat seseorang menjauh dari keluarga maupun lingkungan sosialnya.



Padahal, psikologi menekankan bahwa hubungan yang sehat tetap memberi ruang bagi pasangan untuk mempertahankan hubungan sosial yang positif.



7. Mudah Kecewa Ketika Tidak Mendapat Respons



Awalnya mereka tampak penuh kasih sayang.



Namun ketika Anda sibuk bekerja, belajar, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, mereka langsung menunjukkan rasa kecewa yang berlebihan.



Misalnya:



Marah karena pesan dibalas terlambat.

Menganggap Anda tidak lagi mencintainya.

Menggunakan rasa bersalah agar Anda lebih memperhatikannya.



Perubahan suasana hati yang drastis seperti ini sering muncul dalam hubungan yang dipenuhi manipulasi emosional.



8. Membuat Anda Merasa Bersalah



Love bombing sering berkembang menjadi permainan emosi.



Ketika keinginannya tidak dipenuhi, pasangan mungkin berkata:



"Setelah semua yang aku lakukan buat kamu..."

"Aku sudah berkorban banyak."

"Ternyata kamu tidak menghargai aku."



Kalimat seperti ini bertujuan membuat korban merasa bersalah sehingga lebih mudah mengikuti keinginan pasangan.



Dalam psikologi, teknik ini dikenal sebagai bentuk emotional manipulation atau manipulasi emosional.



9. Semua Terasa Terlalu Sempurna



Hubungan sehat tetap memiliki perbedaan pendapat, proses saling mengenal, dan penyesuaian.



Sebaliknya, love bombing sering membuat hubungan terasa seperti dongeng.



Semuanya berjalan terlalu sempurna.



Pasangan selalu mengatakan hal yang ingin Anda dengar, memiliki hobi yang sama, menyukai semua hal yang Anda sukai, bahkan terlihat seolah tidak pernah memiliki kekurangan.



Fenomena ini bisa terjadi karena mereka sedang membangun citra ideal agar Anda semakin cepat terikat secara emosional.



10. Sikapnya Berubah Setelah Anda Terikat



Inilah tanda yang paling penting.



Setelah Anda benar-benar jatuh cinta, mulai bergantung secara emosional, atau sudah berkomitmen, perilaku pasangan perlahan berubah.



Kasih sayang yang sebelumnya melimpah mulai berkurang.



Mereka menjadi:



lebih dingin,

lebih mudah marah,

lebih posesif,

lebih mengontrol,

bahkan merendahkan Anda.



Dalam banyak kasus, fase ini merupakan bagian dari siklus hubungan yang tidak sehat, yaitu idealisasi, devaluasi, dan terkadang diikuti upaya menarik kembali pasangan dengan perhatian berlebihan ketika hubungan mulai renggang.



Mengapa Love Bombing Bisa Terjadi?



Menurut psikologi, love bombing dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:



Keinginan mengendalikan pasangan.

Pola attachment yang tidak aman (insecure attachment).

Kebutuhan validasi yang sangat tinggi.

Ketakutan ditinggalkan.

Ciri kepribadian manipulatif pada sebagian individu.



Namun, penting dipahami bahwa tidak semua orang yang romantis berarti melakukan love bombing. Perbedaannya terletak pada tujuan, konsistensi perilaku, dan dampaknya terhadap pasangan.



Jika Anda merasa sedang mengalami love bombing, cobalah untuk:



Tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Tetapkan batasan pribadi yang jelas.

Tetap menjaga hubungan dengan keluarga dan teman.

Perhatikan apakah pasangan menghormati batasan Anda.

Amati konsistensi perilakunya dalam jangka panjang.

Jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog jika hubungan mulai membuat Anda merasa takut, tertekan, atau kehilangan jati diri.

Kesimpulan



Love bombing sering kali menyamar sebagai perhatian yang sangat romantis, sehingga sulit dikenali, terutama pada awal hubungan. Padahal, menurut psikologi, perhatian yang berlebihan, komitmen yang dipercepat, serta upaya membuat seseorang bergantung secara emosional dapat menjadi tanda hubungan yang tidak sehat.



Hubungan yang sehat tidak dibangun melalui tekanan, manipulasi, atau intensitas yang berlebihan. Sebaliknya, cinta yang sehat tumbuh secara bertahap, saling menghormati batasan, memberikan rasa aman, serta memungkinkan kedua individu berkembang tanpa kehilangan identitas masing-masing.





Mengenali tanda-tanda love bombing bukan berarti menjadi curiga terhadap setiap bentuk kasih sayang. Tujuannya adalah agar kita mampu membedakan antara cinta yang tulus dan perhatian yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan orang lain. Dengan memahami pola ini, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih sehat, seimbang, dan didasarkan pada rasa saling menghargai.***