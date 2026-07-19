Sering Batuk akibat Polusi? Ini 5 Obat Alami yang Layak Dicoba

JawaPos.com - Paparan polusi udara yang semakin tinggi dapat berdampak pada kesehatan saluran pernapasan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko batuk dan pilek, tetapi juga dapat memperburuk gangguan seperti asma serta memicu berbagai keluhan pada sistem pernapasan.

Partikel dan zat pencemar di udara dapat mengiritasi tenggorokan maupun paru-paru sehingga menimbulkan gejala seperti batuk, sesak napas, napas berbunyi (mengi), hingga rasa tidak nyaman di dada. Dalam jangka panjang, paparan polusi yang terus-menerus juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit serius, termasuk gangguan jantung, stroke, dan kanker paru-paru.

Selain mengurangi paparan polusi dan menerapkan pola hidup sehat, beberapa bahan alami dapat membantu meredakan batuk serta menenangkan saluran pernapasan sebagai pelengkap perawatan. Merujuk pada ulasan English Jagran, berikut lima obat alami yang dapat membantu mengatasi batuk akibat polusi udara.

1. Madu

Madu adalah bahan yang sangat efektif untuk meredakan batuk dan pilek.

Satu sendok makan madu dapat menjadi solusi ampuh untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan.

Satu atau dua sendok teh madu juga bisa mengurangi produksi lendir dan melawan bakteri di mulut.

2. Jahe

Senyawa murni tertentu dalam akar jahe dapat merelaksasi otot-otot yang menyempitkan saluran pernapasan.