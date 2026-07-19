Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 05.10 WIB

Sering Batuk akibat Polusi? Ini 5 Obat Alami yang Layak Dicoba

ilustrasi orang yang batuk. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang batuk. (Freepik)

JawaPos.com - Paparan polusi udara yang semakin tinggi dapat berdampak pada kesehatan saluran pernapasan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko batuk dan pilek, tetapi juga dapat memperburuk gangguan seperti asma serta memicu berbagai keluhan pada sistem pernapasan.

Partikel dan zat pencemar di udara dapat mengiritasi tenggorokan maupun paru-paru sehingga menimbulkan gejala seperti batuk, sesak napas, napas berbunyi (mengi), hingga rasa tidak nyaman di dada. Dalam jangka panjang, paparan polusi yang terus-menerus juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit serius, termasuk gangguan jantung, stroke, dan kanker paru-paru.

Selain mengurangi paparan polusi dan menerapkan pola hidup sehat, beberapa bahan alami dapat membantu meredakan batuk serta menenangkan saluran pernapasan sebagai pelengkap perawatan. Merujuk pada ulasan English Jagran, berikut lima obat alami yang dapat membantu mengatasi batuk akibat polusi udara.

1. Madu

Madu adalah bahan yang sangat efektif untuk meredakan batuk dan pilek.

Satu sendok makan madu dapat menjadi solusi ampuh untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan.

Satu atau dua sendok teh madu juga bisa mengurangi produksi lendir dan melawan bakteri di mulut.

2. Jahe

Senyawa murni tertentu dalam akar jahe dapat merelaksasi otot-otot yang menyempitkan saluran pernapasan.

Anda bisa mengonsumsi jahe mentah atau mencampurkan bubuk jahe dengan madu dan menyeduhnya ke dalam teh hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
4 Bahan Alami yang Dapat Membantu Mengatasi Jerawat di Area Hidung - Image
Lifestyle

4 Bahan Alami yang Dapat Membantu Mengatasi Jerawat di Area Hidung

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.09 WIB

5 Bahan Alami yang Dapat Membantu Mengatasi Komedo, Mudah Dicoba di Rumah - Image
Lifestyle

5 Bahan Alami yang Dapat Membantu Mengatasi Komedo, Mudah Dicoba di Rumah

Minggu, 12 Juli 2026 | 02.33 WIB

Mudah Didapatkan, Ini 5 Bahan Alami yang Bisa Menghilangkan Komedo Secara Aman dan Efektif - Image
Lifestyle

Mudah Didapatkan, Ini 5 Bahan Alami yang Bisa Menghilangkan Komedo Secara Aman dan Efektif

Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.09 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore