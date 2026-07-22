Rambut Berminyak dan Lepek? Ini 5 Langkah Sederhana untuk Merawatnya

Ilustrasi Rambut Lepek dan Berminyak.
JawaPos.com – Rambut yang mudah lepek sering kali menjadi masalah yang mengganggu penampilan. Kondisi ini dapat membuat rambut terlihat kurang segar, sulit ditata, dan terkadang menurunkan rasa percaya diri.
Pada dasarnya, kulit kepala menghasilkan sebum atau minyak alami yang memiliki fungsi penting untuk menjaga kelembapan rambut sekaligus memberikan tampilan berkilau. Namun, apabila produksinya terlalu berlebihan, rambut justru dapat terlihat berminyak, berat, dan kehilangan volumenya.
Ada berbagai faktor yang dapat memicu rambut menjadi lebih cepat lepek, mulai dari perubahan hormon, kebiasaan mencuci rambut yang kurang tepat, hingga penggunaan produk perawatan yang tidak sesuai dengan kondisi rambut.
Karena itu, diperlukan perawatan yang tepat agar produksi minyak tetap seimbang dan rambut dapat kembali terlihat sehat serta lebih bervolume. Kebiasaan sederhana dalam merawat rambut sehari-hari juga dapat membantu menjaga kondisinya tetap optimal.
Dirangkum dari laman Alodokter dan Hellosehat, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rambut lepek agar kembali segar, sehat, dan tampak berisi.
1. Cuci Rambut Secara Rutin
Cara pertama untuk mengatasi rambut lepek yaitu dengan rutin mencuci rambut. Kamu dapat keramas sebanyak 1 kali sehari, apalagi jika memiliki kulit kepala yang berminyak atau banyak berkeringat.
Keramas setiap hari mampu mengangkat minyak berlebih, kotoran, serta sisa produk perawatan rambut yang ada di kulit kepala. Dengan begitu, rambut kamu menjadi bervolume dan sehat.
2. Pakai Sampo Khusus Rambut Berminyak
Kamu disarankan untuk menggunakan sampo khusus rambut berminyak. Sampo jenis ini sudah diformulasikan untuk membersihkan kulit kepala dan rambut tanpa membuatnya menjadi terlalu lembab.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya