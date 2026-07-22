Rambut Berminyak dan Lepek? Ini 5 Langkah Sederhana untuk Merawatnya

JawaPos.com – Rambut yang mudah lepek sering kali menjadi masalah yang mengganggu penampilan. Kondisi ini dapat membuat rambut terlihat kurang segar, sulit ditata, dan terkadang menurunkan rasa percaya diri.

Pada dasarnya, kulit kepala menghasilkan sebum atau minyak alami yang memiliki fungsi penting untuk menjaga kelembapan rambut sekaligus memberikan tampilan berkilau. Namun, apabila produksinya terlalu berlebihan, rambut justru dapat terlihat berminyak, berat, dan kehilangan volumenya.

Ada berbagai faktor yang dapat memicu rambut menjadi lebih cepat lepek, mulai dari perubahan hormon, kebiasaan mencuci rambut yang kurang tepat, hingga penggunaan produk perawatan yang tidak sesuai dengan kondisi rambut.

Karena itu, diperlukan perawatan yang tepat agar produksi minyak tetap seimbang dan rambut dapat kembali terlihat sehat serta lebih bervolume. Kebiasaan sederhana dalam merawat rambut sehari-hari juga dapat membantu menjaga kondisinya tetap optimal.

Dirangkum dari laman Alodokter dan Hellosehat, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rambut lepek agar kembali segar, sehat, dan tampak berisi.

1. Cuci Rambut Secara Rutin

Cara pertama untuk mengatasi rambut lepek yaitu dengan rutin mencuci rambut. Kamu dapat keramas sebanyak 1 kali sehari, apalagi jika memiliki kulit kepala yang berminyak atau banyak berkeringat.

Keramas setiap hari mampu mengangkat minyak berlebih, kotoran, serta sisa produk perawatan rambut yang ada di kulit kepala. Dengan begitu, rambut kamu menjadi bervolume dan sehat.

2. Pakai Sampo Khusus Rambut Berminyak