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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 06.27 WIB

Simak! 4 Cara Alami dan Efektif Menghilangkan Garis Hitam di Leher yang Bikin Minder

ilustrasi garis hitam di leher. (Freepik) - Image

ilustrasi garis hitam di leher. (Freepik)

JawaPos.com – Sering disebut sebagai garis leher atau perubahan warna leher, bercak-bercak kulit yang menggelap di sekitar area leher dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Ini termasuk paparan sinar matahari, penuaan, sirkulasi yang buruk, ketidakseimbangan hormon atau bahkan pilihan gaya hidup seperti postur tubuh yang buruk dan perawatan diri yang tidak memadai.

Kulit leher lebih tipis dan sensitif daripada wajah sehingga rentan terhadap bintik hitam atau pigmentasi yang tidak merata.

Beberapa pengobatan rumahan dan perubahan gaya hidup dapat membantu jika Anda mencari cara alami untuk mengurangi atau menghilangkan garis hitam di leher.

Dilansir English jagran, berikut 4 cara alami yang bisa Anda coba untuk menghilangkan garis hitam di leher. 

1. Masker jus lemon dan madu

Masukkan satu sendok teh madu dan perasan air lemon segar ke dalam mangkuk kecil.

Hindari area sensitif dan oleskan campuran tersebut ke area leher yang lebih gelap.

Setelah 15 hingga 20 menit, bilas masker dengan air hangat. 

2. Lidah buaya

Editor: Hanny Suwindari
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