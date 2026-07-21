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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 22 Juli 2026 | 05.54 WIB

Resep Sambal Matah Khas Bali yang Gurih dan Anti Gagal Ala Devina Hermawan

Sajian varian menu dilengkapi dengan sambal matah khas bali autentik sangat menggugah selera - Image

Sajian varian menu dilengkapi dengan sambal matah khas bali autentik sangat menggugah selera

JawaPos.com – Sambal matah menjadi salah satu kuliner khas Bali yang terkenal dengan cita rasa segar, pedas, dan aromanya yang khas.

Berbeda dari sambal pada umumnya, sambal matah tidak digoreng, melainkan disajikan mentah dengan bahan-bahan segar yang diiris halus.

Perlu diketahui bahwa kelezatan sambal matah terletak pada perpaduan sempurna antara bawang merah, serai, cabai rawit, daun jeruk, dan perasan jeruk limau yang dapat memberikan sensasi gurih dan segar.

Sambal matah khas Bali ini semakin nikmat ketika disajikan bersama dengan ayam goreng, ikan bakar, atau nasi hangat.

Bahan-bahan untuk membuat sambal matah sangat mudah ditemukan di rumah, dan cara pembuatannya pun praktis.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuat hidangan sambal matah khas Bali, berikut resep sambal matah gurih dan anti gagal yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan untuk membaut sambal matah khas Bali:

·       6 lembar daun jeruk (ukuran besar)

·       10-20 cabai rawit

·       25 bawang merah

Editor: Hanny Suwindari
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