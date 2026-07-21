Bukan Sekadar Mengenyangkan, 7 Makanan Ini Baik untuk Pemulihan Saat Demam

ilustrasi orang yang demam. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Saat mengalami demam, tubuh membutuhkan asupan yang dapat membantu menjaga energi, memenuhi kebutuhan cairan, dan mendukung proses pemulihan. Pada kondisi ini, makanan yang ringan dan mudah dicerna biasanya lebih nyaman dikonsumsi dibandingkan makanan berat.
Peningkatan suhu tubuh dapat membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat dan pernapasan. Karena itu, memilih makanan dengan kandungan air, elektrolit, serta nutrisi penting dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil.
Meski makanan tidak secara langsung menggantikan pengobatan, asupan yang tepat dapat menjadi bagian dari perawatan pendukung ketika tubuh sedang melawan infeksi atau mengalami demam. Melansir Health, berikut tujuh makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan saat demam.
1. Semangka
Menurut USDA, mengonsumsi buah-buahan dapat membantu menjaga hidrasi karena banyak di antaranya memiliki kandungan air yang tinggi dan elektrolit.
Semangka sangat menghidrasi karena mengandung sekitar 90 persen air.
Namun, beberapa buah mengandung lebih banyak gula alami. Semangka mengandung sekitar 10 g gula per porsi 150 g.
Selain itu, buah ini juga mengandung kalium dan magnesium, mineral yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit.
Berkat teksturnya yang lembut, semangka mudah dicerna dan biasanya tidak memberatkan perut, yang penting ketika nafsu makan berkurang selama sakit.
2. Mentimun
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