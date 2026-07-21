Jika Anda Kerap Menemukan Pasangan yang Tidak Tepat, Mulailah 7 Kebiasaan Ini: Mengikuti Aturan 6-6-6 Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan pasangan yang tepat / foto: Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Banyak orang merasa telah berulang kali bertemu dengan pasangan yang "salah". Awalnya hubungan terlihat menjanjikan, tetapi seiring waktu muncul berbagai masalah, mulai dari komunikasi yang buruk, kurangnya komitmen, hingga perbedaan nilai hidup yang terlalu besar. Akibatnya, hubungan berakhir dan pola yang sama kembali terulang.

Dalam psikologi, fenomena ini tidak selalu berarti kita sedang "tidak beruntung". Sering kali, cara kita memilih pasangan, membangun hubungan, dan mengenali karakter seseorang memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar faktor kebetulan.



Salah satu pendekatan yang belakangan banyak dibahas adalah aturan 6-6-6. Meskipun bukan teori psikologi resmi yang tercantum dalam buku akademik, konsep ini sejalan dengan berbagai prinsip psikologi hubungan, terutama mengenai pentingnya membangun kedekatan secara bertahap, mengurangi keputusan impulsif, dan memberi waktu bagi seseorang untuk menunjukkan karakter aslinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (21/7), jika Anda merasa sering menemukan pasangan yang tidak tepat, berikut tujuh kebiasaan yang dapat mulai diterapkan dengan memanfaatkan prinsip aturan 6-6-6.



1. Jangan Terburu-buru Menyebut Hubungan Sebagai "Serius"



Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu cepat memberikan label pada hubungan. Ketika emosi sedang tinggi, otak melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin yang membuat seseorang cenderung melihat pasangan secara lebih positif daripada kenyataannya.



Aturan 6-6-6 mengajarkan agar kita memberi waktu sebelum membuat komitmen besar. Dalam beberapa bulan pertama, fokuslah untuk mengenal karakter pasangan tanpa terburu-buru menyusun rencana jangka panjang.



Dengan memberi ruang bagi hubungan berkembang secara alami, Anda akan lebih mudah membedakan antara rasa tertarik sesaat dan kecocokan yang benar-benar kuat.



2. Gunakan Enam Pertemuan Pertama untuk Mengamati, Bukan Menilai



Enam pertemuan awal sering kali dipenuhi kesan terbaik dari masing-masing pihak. Namun, alih-alih sibuk mencari kesempurnaan, manfaatkan momen ini untuk mengamati kebiasaan kecil yang mencerminkan kepribadian.



Perhatikan bagaimana pasangan memperlakukan orang lain, merespons tekanan, menghargai waktu, serta menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan.



Psikologi menunjukkan bahwa perilaku sehari-hari sering kali lebih akurat menggambarkan karakter dibandingkan kata-kata yang diucapkan.



3. Berikan Enam Bulan untuk Mengenal Nilai Hidupnya



Banyak konflik hubungan sebenarnya bukan berasal dari kurangnya cinta, melainkan perbedaan nilai hidup.



Selama kurang lebih enam bulan, cobalah memahami bagaimana pasangan memandang keluarga, pekerjaan, keuangan, komitmen, agama, hingga cara menyelesaikan konflik.



Semakin lama Anda mengenal seseorang dalam berbagai situasi, semakin kecil kemungkinan terjebak pada citra yang hanya muncul di awal hubungan.



4. Hindari Mengabaikan Tanda-Tanda Bahaya



Sering kali seseorang tetap melanjutkan hubungan meski telah melihat tanda-tanda yang mengganggu, seperti kebohongan kecil, sikap manipulatif, posesif, atau sulit mengendalikan emosi.



Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai red flag blindness, yaitu kecenderungan mengabaikan sinyal negatif karena sudah terlanjur memiliki harapan besar terhadap hubungan.



Biasakan mencatat perilaku yang berulang. Jika pola negatif terus muncul, jangan buru-buru mencari pembenaran. Terkadang, menerima kenyataan jauh lebih sehat daripada mempertahankan hubungan yang berpotensi merugikan.



5. Bangun Kehidupan yang Tetap Seimbang



Hubungan yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan identitas dirinya.



Tetaplah menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, aktivitas hobi, karier, maupun tujuan pribadi. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai self-differentiation, yaitu kemampuan mempertahankan jati diri meski berada dalam hubungan romantis.



Semakin mandiri seseorang secara emosional, semakin kecil kemungkinan ia bertahan dalam hubungan yang sebenarnya tidak sehat hanya karena takut sendirian.



6. Biasakan Berkomunikasi Secara Terbuka Sejak Awal



Hubungan yang berkualitas dibangun melalui komunikasi yang jujur, bukan melalui tebakan atau asumsi.



Mulailah membicarakan ekspektasi, batasan pribadi, gaya komunikasi, hingga tujuan hubungan secara bertahap.



Psikolog menemukan bahwa pasangan yang mampu membahas perbedaan dengan tenang memiliki peluang lebih besar mempertahankan hubungan dibanding mereka yang menghindari konflik.



Komunikasi yang sehat juga membantu Anda mengetahui apakah pasangan benar-benar mampu mendengarkan, berempati, dan menghargai pendapat orang lain.



7. Evaluasi Diri Sebelum Menyalahkan Orang Lain



Jika pola hubungan yang sama terus berulang, mungkin saatnya melakukan refleksi.



Tanyakan pada diri sendiri:



Apakah saya terlalu cepat percaya?

Apakah saya sering mengabaikan tanda bahaya?

Apakah saya tertarik pada tipe pasangan yang sama meski berkali-kali mengecewakan?

Apakah saya takut sendiri sehingga sulit mengakhiri hubungan yang tidak sehat?



Psikologi menekankan bahwa mengenali pola diri sendiri merupakan langkah penting untuk memutus siklus hubungan yang tidak sehat.



Dengan memahami kebutuhan emosional, batasan pribadi, dan nilai hidup yang Anda pegang, peluang menemukan pasangan yang benar-benar sesuai akan semakin besar.



Memahami Aturan 6-6-6 Secara Bijak



Perlu dipahami bahwa aturan 6-6-6 bukanlah rumus mutlak yang menjamin keberhasilan hubungan. Setiap pasangan memiliki dinamika yang berbeda.



Namun, prinsip utama di balik konsep ini sangat relevan dengan psikologi modern: hindari keputusan berdasarkan emosi sesaat, beri waktu untuk mengenal karakter seseorang, dan bangun hubungan secara bertahap.



Ketika seseorang diberi waktu yang cukup, sifat aslinya akan lebih mudah terlihat. Demikian pula, Anda memiliki kesempatan untuk mengevaluasi apakah hubungan tersebut benar-benar memberikan rasa aman, saling menghargai, dan mendukung pertumbuhan masing-masing.



Penutup



Menemukan pasangan yang tepat bukan sekadar soal keberuntungan, tetapi juga tentang cara kita memilih, mengenal, dan membangun hubungan. Jika selama ini Anda merasa selalu bertemu dengan orang yang salah, jangan hanya mengubah siapa yang Anda pilih, tetapi juga ubah kebiasaan dalam menjalin hubungan.



Dengan menerapkan tujuh kebiasaan di atas serta memahami prinsip aturan 6-6-6 secara lebih bijaksana, Anda dapat membuat keputusan yang lebih rasional, mengenali karakter pasangan dengan lebih baik, dan mengurangi risiko terjebak dalam hubungan yang tidak sehat.





Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang terbentuk dengan cepat, melainkan hubungan yang dibangun melalui waktu, komunikasi, rasa saling menghormati, dan komitmen yang tumbuh secara alami.***