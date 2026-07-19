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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 05.52 WIB

10 Minuman yang Disukai Usus, Bantu Jaga Pencernaan Tetap Optimal

Ilustrasi air kelapa. (freepik) - Image

Ilustrasi air kelapa. (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan usus memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tubuh secara menyeluruh. Organ ini tidak hanya berfungsi dalam proses pencernaan, tetapi juga berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, penyerapan nutrisi, hingga keseimbangan kondisi tubuh.

Di dalam usus terdapat triliunan mikroorganisme yang membentuk mikrobioma usus. Keseimbangan mikrobioma tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan, mulai dari kemampuan tubuh melawan peradangan hingga mendukung suasana hati dan fungsi otak.

Sebaliknya, pola makan yang kurang sehat dan kebiasaan hidup yang tidak teratur dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam usus.

Salah satu cara sederhana untuk mendukung kesehatan usus adalah memperhatikan pilihan minuman sehari-hari. Mengutip NDTV, berikut sepuluh minuman yang dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan usus dan mendukung sistem pencernaan.

1. Buttermilk

Minuman susu fermentasi ini kaya akan probiotik dan kalsium, yang mendukung pencernaan dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik.

Buttermilk juga dapat membantu mengurangi kembung.

2. Teh jahe

Jahe terkenal karena khasiat anti-inflamasi yang bisa menenangkan saluran pencernaan dan membantu meredakan mual.

Menyeruput teh jahe dapat membantu Anda menjaga kesehatan usus secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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