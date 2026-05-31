11 Ciri Perilaku yang Mengungkap Seseorang Tidak Kompeten Secara Psikologi, Dijamin Akurat!

Ciri perilaku yang mengungkap seseorang yang tidak kompeten kata Psikologi / foto : Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Mengenali orang yang tidak kompeten bukan selalu mudah di awal, namun secara psikologi ada ciri dan perilaku tertentu yang konsisten memberi petunjuk jelas.
Ketidakmampuan yang sesungguhnya bukan soal kurang pengalaman, melainkan tentang pola pikir dan kebiasaan yang mencegah seseorang tumbuh dan berkembang.
Dari kepercayaan diri yang berlebihan hingga ketidakmampuan menerima masukan, semua ini adalah tanda-tanda yang bisa diamati dengan cukup mudah.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut sebelas ciri yang secara akurat bisa membantu kamu memprediksi apakah seseorang benar-benar tidak kompeten dalam kapasitas yang mereka klaim.
1. Kepercayaan diri yang berlebihan
Studi dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa orang yang paling percaya diri justru sering kali yang paling tidak akurat dan paling kurang terampil.
Orang yang benar-benar kompeten dan cerdas cenderung rendah hati secara intelektual dan tidak merasa perlu memamerkan pengetahuan mereka kepada semua orang.
Mereka yang tidak kompeten sering berjanji terlalu besar dan mengecewakan, karena kemampuan nyata mereka jauh di bawah keyakinan yang mereka tampilkan.
2. Frustrasi berlebihan saat menghadapi kesalahan
Orang yang tidak kompeten hampir tidak pernah belajar dari kesalahan karena mereka tidak memiliki kecerdasan emosional untuk menangani ketidaknyamanan dengan baik.
