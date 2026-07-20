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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 17.10 WIB

Tak Selalu Harus Minum Obat, Ini 6 Cara Alami Atasi Sakit Kepala

ilustrasi orang sakit kepala. (Freepik) - Image

ilustrasi orang sakit kepala. (Freepik)

JawaPos.com – Sakit kepala menjadi salah satu keluhan kesehatan yang cukup sering dialami oleh banyak orang. Kondisi ini dapat muncul akibat berbagai faktor, mulai dari stres, kurang istirahat, dehidrasi, hingga kebiasaan menatap layar dalam waktu lama.

Obat pereda nyeri yang dijual bebas memang dapat membantu mengurangi rasa sakit untuk sementara. Namun, penggunaan obat secara terus-menerus tanpa memperhatikan penyebabnya dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa terdapat sejumlah cara alami yang dapat membantu meredakan sakit kepala dengan langkah-langkah sederhana. Selain mudah diterapkan, metode ini juga dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mengurangi ketergantungan pada obat-obatan.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam cara alami yang dapat dicoba untuk membantu mengatasi sakit kepala secara praktis dan aman dilakukan.

1. Hidrasi

Dehidrasi kronis merupakan penyebab umum sakit kepala.

Dehidrasi juga dapat memengaruhi konsentrasi dan meningkatkan rasa mudah tersinggung sehingga memperparah sakit kepala.

Minum air putih dapat meredakan sakit kepala dengan cepat dalam waktu setengah jam.

Kiat Pro: Jika Anda rentan sakit kepala, selalu jaga hidrasi tubuh. Konsumsi 2 liter air setiap hari dan makanan kaya air.

2. Teh Jahe

Editor: Setyo Adi Nugroho
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