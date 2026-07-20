10 Kebiasaan Orang yang Jarang Merasa Tenang dalam Hidup Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kebiasaan sehari-hari menunjukkan bahwa ketenangan batin sering hilang akibat pola pikir yang tidak disadari.

Sebagian orang tampak baik-baik saja dari luar, padahal batin mereka terus dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan.

Kebiasaan kecil yang dianggap wajar justru menjadi penyebab utama hilangnya rasa tenang dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/7), berikut sepuluh kebiasaan psikologi yang biasa dilakukan orang yang jarang merasa tenang tanpa mereka sadari.

1. Terlalu banyak memikirkan hal kecil

Orang yang sulit merasa tenang biasanya menghabiskan banyak waktu untuk berpikir berlebihan tentang berbagai hal.

Mereka mengulang percakapan lama dan membayangkan berbagai kemungkinan buruk sebelum sesuatu benar-benar terjadi.