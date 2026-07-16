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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 16 Juli 2026 | 16.07 WIB

Jika Pacarmu Melakukan 7 Hal Ini, Dia Sedang Mempermainkanmu, Cek dan Amati Perilakunya!

Ilustrasi pasangan yang tidak serius (pexels) - Image

Ilustrasi pasangan yang tidak serius (pexels)

JawaPos.com - Tidak semua hubungan asmara berjalan dengan sehat dan saling menghargai. 

Di balik perhatian dan kata-kata manis, terkadang ada perilaku yang justru menunjukkan kurangnya komitmen atau ketulusan dari salah satu pihak. 

Mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat sejak dini, dapat membantu Anda mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan melindungi kesehatan emosional.

Dalam hubungan yang sehat, kedua pasangan sama-sama berusaha membangun rasa percaya, komunikasi yang terbuka, dan saling menghormati. 

Sebaliknya, jika salah satu pihak sering menunjukkan perilaku yang membingungkan, tidak konsisten, atau membuat pasangannya terus-menerus merasa cemas, hal tersebut patut menjadi bahan refleksi.

Perlu dipahami bahwa satu perilaku saja tidak selalu berarti seseorang sedang mempermainkan pasangannya. 

Setiap orang dapat melakukan kesalahan atau memiliki gaya komunikasi yang berbeda. 

Namun, jika beberapa pola berikut muncul secara berulang dan terus membuat Anda merasa tidak dihargai, ada baiknya mengevaluasi kembali dinamika hubungan yang sedang dijalani.

Editor: Novia Tri Astuti
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