Bukan Cuma Penampilan, 6 Kondisi Tangan Ini Ungkap Sifat Asli Pria

JawaPos.com - Menilai karakter seorang pria yang baru Anda temui memang membutuhkan waktu, terutama untuk melihat potensi hubungan romantis jangka panjang. Menariknya, selain mengamati perilakunya berbicara, Anda bisa mendapatkan banyak petunjuk tersembunyi lewat metode kiromansi atau seni membaca telapak tangan.

Tangan seorang pria bertindak sebagai cerminan diri yang menyimpan informasi mendalam mengenai kepribadian, tingkat stres, hingga kondisi kesehatannya.

Tanpa perlu mengajukan rentetan pertanyaan yang mengintimidasi pada kencan pertama, Anda cukup memperhatikan detail fisik tangan mereka secara kasual. Bentuk, tekstur, hingga suhu tangan dapat menjadi indikator awal untuk menentukan apakah dia sosok pria ideal atau justru menyimpan sinyal bahaya alias red flag.

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Dikutip dari Your Tango, berikut adalah 6 hal yang bisa Anda pelajari dari tangan seorang pria:

1. Gaya Jabat Tangan: Mengukur Energi dan Ketertarikan

Gestur berjabat tangan saat pertama kali bertemu adalah momen krusial untuk membaca karakter. Pria yang memberikan jabat tangan mantap dan tegas menunjukkan kepribadian yang percaya diri, penuh energi, dan memiliki ketertarikan yang tinggi pada Anda.

Sebaliknya, waspadai jika ia memberikan jabat tangan yang lemas tanpa tenaga, atau sering disebut jabat tangan "ikan mati". Hal ini biasanya menandakan bahwa ia kurang bersemangat atau tidak terlalu tertarik membangun obrolan.

Namun, Anda juga patut waspada jika genggamannya terlalu kuat hingga terasa meremukkan tulang. Ciri fisik ini sering kali mengindikasikan dominasi berlebih dan keinginan tersembunyi untuk mengontrol pasangannya.

2. Tekstur Kulit: Menakar Tingkat Sensitivitas Emosional