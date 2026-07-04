Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 20.45 WIB

9 Kalimat Orang Arogan Kurang Empati yang Meremehkan Orang Lain Menurut Psikologi

Kalimat orang arogan kurang empati yang meremehkan orang lain menurut psikologi. (Magnific) - Image

Kalimat orang arogan kurang empati yang meremehkan orang lain menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi IQ tinggi tanpa empati menjelaskan bahwa kecerdasan tinggi yang tidak diimbangi kepedulian menghasilkan kalimat orang arogan yang meremehkan orang lain secara tidak sadar.

Ucapan meremehkan orang lain yang muncul dari individu ber-IQ tinggi sering kali bukan kesengajaan, namun tetap menjadi tanda kurang empati yang sangat nyata.

Psikologi IQ tinggi tanpa empati menunjukkan bahwa tanda kurang empati ini paling sering terlihat dari cara mereka berbicara ketika merasa orang lain tidak secerdas mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (4/7), berikut sembilan kalimat orang arogan yang menjadi tanda kurang empati dari individu ber-IQ tinggi yang sering meremehkan orang lain dalam percakapan sehari-hari.

1. "Ini tidak sulit untuk dipahami"

Kalimat ini terdengar membantu di permukaan namun secara halus menyiratkan bahwa kebingungan orang lain berasal dari kurangnya kemampuan, bukan kesenjangan pemahaman.

Orang cerdas yang lemah dalam konteks emosional merasa beberapa konsep sudah sangat jelas dan mudah frustrasi saat orang lain tidak memahaminya dengan cepat.

Mereka tidak memberi ruang bagi rasa ingin tahu orang lain atau kesempatan untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi yang sesungguhnya sah dan wajar.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
8 Cara Halus Orang Arogan Membuat Percakapan Hanya Berpusat pada Diri Mereka Sendiri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Cara Halus Orang Arogan Membuat Percakapan Hanya Berpusat pada Diri Mereka Sendiri Menurut Psikologi

Jumat, 26 Juni 2026 | 01.53 WIB

10 Kebiasaan Sopan Orang Kelas Atas yang Sering Disalahartikan sebagai Arogan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan Sopan Orang Kelas Atas yang Sering Disalahartikan sebagai Arogan Menurut Psikologi

Rabu, 17 Juni 2026 | 02.10 WIB

7 Perilaku Toxic yang Paling Sering Dilakukan oleh Orang Kelas Menengah Atas, Menurut Pandangan Psikologi - Image
Kepribadian

7 Perilaku Toxic yang Paling Sering Dilakukan oleh Orang Kelas Menengah Atas, Menurut Pandangan Psikologi

Rabu, 11 Maret 2026 | 19.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore