9 Kalimat Orang Arogan Kurang Empati yang Meremehkan Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi IQ tinggi tanpa empati menjelaskan bahwa kecerdasan tinggi yang tidak diimbangi kepedulian menghasilkan kalimat orang arogan yang meremehkan orang lain secara tidak sadar.

Ucapan meremehkan orang lain yang muncul dari individu ber-IQ tinggi sering kali bukan kesengajaan, namun tetap menjadi tanda kurang empati yang sangat nyata.

Psikologi IQ tinggi tanpa empati menunjukkan bahwa tanda kurang empati ini paling sering terlihat dari cara mereka berbicara ketika merasa orang lain tidak secerdas mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (4/7), berikut sembilan kalimat orang arogan yang menjadi tanda kurang empati dari individu ber-IQ tinggi yang sering meremehkan orang lain dalam percakapan sehari-hari.

1. "Ini tidak sulit untuk dipahami"

Kalimat ini terdengar membantu di permukaan namun secara halus menyiratkan bahwa kebingungan orang lain berasal dari kurangnya kemampuan, bukan kesenjangan pemahaman.

Orang cerdas yang lemah dalam konteks emosional merasa beberapa konsep sudah sangat jelas dan mudah frustrasi saat orang lain tidak memahaminya dengan cepat.