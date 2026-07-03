Teknologi ChromaLuxe Bawa Pengalaman Baru di Dunia Cetak, Visual Lebih Hidup dan Imersif

CEO XGraphics Harjanto Sudarsono saat peluncuran teknologi ChromaLuxe dalam ajang XG Connect 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Media cetak kembali menemukan daya tariknya si tengah derasnya arus konten digital yang silih berganti dalam hitungan detik.
Karya visual yang dapat dilihat secara langsung, disentuh, dan dinikmati melalui detailnya kini kembali menjadi pilihan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan, terutama bagi kebutuhan branding, kemasan premium, hingga karya seni.
"Media cetak kini menghadirkan pengalaman yang lebih utuh dan personal," ujar CEO XGraphics Harjanto Sudarsono saat peluncuran teknologi ChromaLuxe dalam ajang XG Connect 2026.
Perusahaan jasa percetakan yang melayani printing, packaging, dan visual branding tersebut memperkenalkan ChromaLuxe sebagai teknologi finishing premium yang dirancang untuk menghasilkan karya cetak dengan tampilan lebih hidup, tajam, serta menghadirkan pengalaman visual yang imersif.
Teknologi ini dikembangkan melalui pemanfaatan mesin cetak digital profesional dari Konica Minolta.
Harjanto menjelaskan, XG Connect yang digelar sejak 2023 menjadi wadah bagi pelanggan VIP, mitra strategis, dan pelaku industri untuk berbagi wawasan mengenai perkembangan teknologi percetakan, desain, hingga proses produksi.
Tahun ini, acara tersebut kembali menghadirkan berbagai inovasi yang membuka peluang bagi pelaku usaha menghasilkan packaging, materi promosi, dan produk cetak dengan kualitas premium tanpa harus dibebani biaya produksi yang terlalu tinggi.
Menurutnya, ChromaLuxe menghadirkan berbagai efek visual seperti kilau, tekstur, hingga dimensi yang mampu memperkaya cara audiens menikmati sebuah karya. Sentuhan tersebut membuat hasil cetak meninggalkan kesan yang lebih mendalam dibandingkan tampilan visual di layar digital.
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