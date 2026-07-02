Bukan Rahasia Umum, Ini 4 Jenis Masker untuk Mengecilkan Pori-Pori Besar

ilustrasi orang yang memakai masker wajah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pori-pori wajah yang tampak besar sering kali dapat memengaruhi rasa percaya diri seseorang dan membuat penampilan kurang maksimal.
Selain itu, kondisi ini juga bisa menyulitkan saat menggunakan makeup, karena produk seperti foundation dan concealer cenderung lebih mudah masuk ke dalam pori-pori sehingga hasil riasan terlihat kurang halus.
Untuk membantu mengatasinya, perawatan kulit yang tepat dapat dilakukan guna membuat tampilan pori-pori tampak lebih kecil dan kulit terlihat lebih sehat.
Mengutip dari Halodoc dan Alodokter, berikut empat jenis masker yang dipercaya dapat membantu mengecilkan pori-pori besar pada wajah.
1. Teh Hijau
Teh hijau mengandung tanin yang berfungsi sebagai antioksidan dan menghilangkan racun serta mencegah iritasi dari kulit.Diketahui bahwa masker ini bisa membantu mengecilkan pori besar di wajah.
Untuk cara penggunaannya, kamu dapat menyiapkan satu sendok teh bubuk teh hijau, tuang 2-3 sendok makan air, 1 putih telur, dan 2 sendok tepung. Lalu campurkan dan oleskan pada wajah dan leher, biarkan selama 15 menit dan bilas dengan air hangat atau air biasa.
Lalu keringkan wajah sekali atau dua kali dalam seminggu agar pori-pori di wajah mengecil dan wajah menjadi bersih.
2. Madu dan Lemon
Selanjutnya yaitu dengan menggunakan bahan madu dan lemon untuk dijadikan sebagai masker untuk mengecilkan pori-pori besar di wajah.
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