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Rabbany Wanadriani
Senin, 29 Juni 2026 | 04.43 WIB

Jaga Kesehatan Mulut, Ini Deretan Waktu Terbaik untuk Sikat Gigi

ilustrasi orang yang sikat gigi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sikat gigi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menyikat gigi merupakan kebiasaan penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi setiap hari.

Meski para dokter gigi menganjurkan untuk menggosok gigi dua kali sehari, masih banyak orang yang belum mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk melakukannya agar manfaatnya lebih optimal.

Menentukan waktu menyikat gigi yang benar bukan hanya membantu menjaga napas tetap segar, tetapi juga berfungsi melindungi lapisan email gigi, mengurangi risiko gigi berlubang, serta menjaga kesehatan gusi.

Mengutip English Jagran, berikut waktu terbaik untuk menyikat gigi agar kesehatan mulut tetap terjaga secara maksimal.

1. Menyikat gigi sebelum sarapan

Bersihkan plak di malam hari: saat tidur, bakteri berkembang biak di mulut, membentuk plak dan menyebabkan bau mulut di pagi hari. Menyikat gigi setelah bangun tidur membersihkan plak yang menumpuk sehingga mulut terasa segar.

Melindungi gigi saat makan: saat menyikat gigi sebelum makan, lapisan fluoride dari pasta gigi akan melapisi gigi. Fluoride ini melindungi email dari asam dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sarapan.

Rutinitas sehat: menyikat gigi sebagai kegiatan pertama di pagi hari dapat membantu Anda mempertahankan rutinitas perawatan mulut yang konsisten.

2. Menyikat gigi setelah sarapan

Meskipun beberapa orang menyikat gigi setelah sarapan untuk menghilangkan sisa makanan dan menyegarkan napas, ada beberapa pertimbangan tertentu yang perlu diikuti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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