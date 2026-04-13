Sudah Sikat Gigi tapi Bau Mulut Tetap Menempel? Jangan Lupa Bersihkan Lidah Anda dengan Cara Ini!

Bau mulut memang menjadi salah satu faktor utama yang mengurangi kepercayaan diri seseorang.

Padahal, meski anda sudah rutin menyikat gigi, bau tidak sedap tetap bisa muncul, salah satu penyebabnya adalah kebersihan lidah yang kurang terjaga.

Lidah yang kotor dapat memicu bau mulut karena sisa makanan yang menempel menjadi tempat berkembangnya bakteri dan kuman.

Oleh karena itu, perawatan lidah menjadi sama pentingnya. Selain itu, ada juga beberapa cara alternatif yang bisa membantu anda mengurangi bau mulut.

Inilah cara membersihkan dan merawat lidah anda agar terhindar dari bau mulut.

Sikat lidah

Sikat gigi saja tidak cukup untuk menghilangkan bau mulut membandel. Anda perlu menyikat lidah secara rutin. Sikat lidah berbahan dari plastik yang berfungsi mengikis sisa makanan dan kotoran pada lidah anda. Anda juga dapat memilih sikat gigi berbulu lembut untuk menghilangkan plak dan kotoran pada lidah.

Berkumur pakai mouthwash

Berkumur dengan mouthwash juga bisa mengatasi bau mulut. Setelah menyikat gigi dan lidah, berkumurlah dengan obat kumur yang mengandung eucalyptol, menthol, dan methyl selicilate. Mouthwash mampu membersihka nbakteri bau mulut secara merata di lidah, gusi, dan gigi anda.

Kumur larutan garam