Shania Vivi Armylia Putri
14 April 2026, 03.51 WIB

Sudah Sikat Gigi tapi Bau Mulut Tetap Menempel? Jangan Lupa Bersihkan Lidah Anda dengan Cara Ini!

Ilustrasi menyikat lidah/freepik

JawaPos.com- Bau mulut memang menjadi salah satu faktor utama yang mengurangi kepercayaan diri seseorang.

Padahal, meski anda sudah rutin menyikat gigi, bau tidak sedap tetap bisa muncul, salah satu penyebabnya adalah kebersihan lidah yang kurang terjaga.

Lidah yang kotor dapat memicu bau mulut karena sisa makanan yang menempel menjadi tempat berkembangnya bakteri dan kuman.

Oleh karena itu, perawatan lidah menjadi sama pentingnya. Selain itu, ada juga beberapa cara alternatif yang bisa membantu anda mengurangi bau mulut.

Berikut informasi dari laman puskesmasperampuan-dikes.lombokbaratkab.go.id dan keslan.kemkes.go.id, inilah cara membersihkan dan merawat lidah anda agar terhindar dari bau mulut.

Sikat gigi saja tidak cukup untuk menghilangkan bau mulut membandel. Anda perlu menyikat lidah secara rutin. Sikat lidah berbahan dari plastik yang berfungsi mengikis sisa makanan dan kotoran pada lidah anda. Anda juga dapat memilih sikat gigi berbulu lembut untuk menghilangkan plak dan kotoran pada lidah. 

Berkumur dengan mouthwash juga bisa mengatasi bau mulut. Setelah menyikat gigi dan lidah, berkumurlah dengan obat kumur yang mengandung eucalyptol, menthol, dan methyl selicilate. Mouthwash mampu membersihka nbakteri bau mulut secara merata  di lidah, gusi, dan gigi anda. 

Alternatf lain, anda bisa berkumur dengan larutan air garam. Larutan air garam juga ampuh membersihkan bakteri di dalam mulut. Sehingga bau mulut anda bisa teratasi.

Editor: Novia Tri Astuti
