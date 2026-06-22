5 Jenis Bunga Ini Efektif untuk Menjaga Kadar Gula dalam Darah, Apa Saja?

JawaPos.com - Mengelola kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes, sangat bergantung pada pola makan dan gaya hidup yang dijalani sehari-hari.

Menjaga asupan makanan serta memilih bahan alami yang tepat dapat membantu tubuh mengontrol kadar glukosa dengan lebih baik. Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah pemanfaatan bahan alami tertentu dalam rutinitas harian.

Beberapa jenis bunga diketahui memiliki kandungan yang dipercaya dapat membantu mendukung metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Karena itu, bunga-bunga ini sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam teh herbal atau minuman sehat.

Mengutip English Jagran, berikut lima jenis bunga yang disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.

1. Kembang sepatu

Kembang sepatu adalah bunga yang sangat efektif untuk mengelola diabetes.

Mengonsumsi teh kembang sepatu dapat menurunkan kadar kolesterol darah dan trigliserida pada pengidap diabetes dan sindrom metabolik.

2. Dandelion

Dandelion merupakan sumber yang kaya akan senyawa beta-karoten dan polifenol, yang mungkin efektif dalam menetralkan radikal bebas dan melindungi dari infeksi serta penyakit kronis.