Sering Mati Lampu Tiba-Tiba? Survival Kit Ini Ampuh Mengatasi Kesulitan Anda Saat Menghadapi Pemadaman Listrik Bergilir

JawaPos.com - Ramai menjadi perbincangan di media sosial terkait dampak pemadaman listrik.

Beberapa orang mengaku kesulitan beradaptasi tatkala listrik padam. Bahkan muncul kejadian tidak terduga yang berujung pada kerugian.

Mulai dari gagalnya proses memasak karena peralatan listrik yang tidak berfungsi, matinya ikan akibat oksigen berhenti bekerja, rusaknya bahan makanan dan obat-obatan. Sampai tidak sedikit pula stok ASI yang pada akhirnya harus terbuang percuma karena kulkas mati sehingga sudah tidak layak untuk dikonsumsi bayi.

Listrik yang padam memang sering membuat kita menjadi tidak bisa berbuat banyak, namun jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, terutama jika terjadi berulang kali dan dalam durasi yang lama.

Oleh karena itu, beberapa cara berikut ini dapat anda lakukan untuk mengantisipasi supaya tetap bisa bertahan saat kondisi listrik padam.

Melansir dari laman swara.tunaiku.com dan /sava.co.id pada (21/6) berikut antisipasi agar tetap dapat mengatasi kesulitan saat mati listrik, mengenai persiapan darurat yang wajib anda lakukan untuk menghadapinya. .

Isi penuh powerbank

Baterai lowbat menjadi masalah besar saat listrik padam. Terutama karena banyaknya pekerjaan dan aktivitas saat ini bergantung pada alat elektronik.

Saat anda mendengar informasi adanya pemadaman listrik, sebaiknya isi daya powerbank sampai penuh agar anda tetap mengisi ulang daya ponsel dan gadget anda.

Stock makanan instan

Saat listrik pemadaman listrik terjadi selama berjam-jam,.aktivitas memasak dan penggunaan peralatan dapur bisa terganggu. Dalam kondisi tertentu, anda bahkan bisa kesulitan untuk memasak dan delivery online.