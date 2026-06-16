Punya Gangguan Pernapasan, Ini 6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma

JawaPos.com – Asma dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang terasa semakin berat, terutama ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan.

Salah satu cara alami yang dapat membantu meredakan keluhan tersebut adalah dengan melakukan latihan yoga secara rutin.

Berbagai pose yoga diketahui dapat membantu memperkuat fungsi paru-paru, meningkatkan sirkulasi udara dalam tubuh, serta memberikan efek menenangkan pada pikiran tanpa memberikan tekanan berlebihan.

Selain itu, latihan yang dilakukan secara teratur juga dapat membantu meningkatkan kontrol pernapasan, mengurangi pemicu yang berkaitan dengan stres, dan mendukung kebugaran tubuh secara keseluruhan.

Mengutip NDTV, berikut beberapa pose yoga yang dapat membantu pengidap asma mengelola gejala dan meningkatkan kualitas pernapasan.

1. Easy Pose

Mulailah sesi Anda dengan pose ini untuk melatih pernapasan diafragma yang dalam.

Duduklah dengan nyaman di atas matras dengan kaki disilangkan, tulang belakang lurus, dan tangan diletakkan di lutut.

Sentuh ujung ibu jari Anda ke jari telunjuk sambil meluruskan jari-jari lainnya.