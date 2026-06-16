Punya Gangguan Pernapasan, Ini 6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma

ilustrasi orang yang melakukan yoga. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Asma dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang terasa semakin berat, terutama ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan.
Salah satu cara alami yang dapat membantu meredakan keluhan tersebut adalah dengan melakukan latihan yoga secara rutin.
Berbagai pose yoga diketahui dapat membantu memperkuat fungsi paru-paru, meningkatkan sirkulasi udara dalam tubuh, serta memberikan efek menenangkan pada pikiran tanpa memberikan tekanan berlebihan.
Selain itu, latihan yang dilakukan secara teratur juga dapat membantu meningkatkan kontrol pernapasan, mengurangi pemicu yang berkaitan dengan stres, dan mendukung kebugaran tubuh secara keseluruhan.
Baca Juga:Beralih ke Pengharum Ruangan Alami Ini! Udara Tetap Bersih Bebas Pencemaran dan Kesehatan Organ Pernapasan Bisa Terjaga
Mengutip NDTV, berikut beberapa pose yoga yang dapat membantu pengidap asma mengelola gejala dan meningkatkan kualitas pernapasan.
1. Easy Pose
Mulailah sesi Anda dengan pose ini untuk melatih pernapasan diafragma yang dalam.
Duduklah dengan nyaman di atas matras dengan kaki disilangkan, tulang belakang lurus, dan tangan diletakkan di lutut.
Sentuh ujung ibu jari Anda ke jari telunjuk sambil meluruskan jari-jari lainnya.
Tutup mata Anda dan hirup napas dalam-dalam melalui hidung selama empat hitungan, lalu hembuskan perlahan selama enam hitungan, fokuskan pada pengembangan perut daripada mengangkat dada.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!