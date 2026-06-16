Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 23.07 WIB

Punya Gangguan Pernapasan, Ini 6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma

ilustrasi orang yang melakukan yoga. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang melakukan yoga. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Asma dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang terasa semakin berat, terutama ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan.

Salah satu cara alami yang dapat membantu meredakan keluhan tersebut adalah dengan melakukan latihan yoga secara rutin.

Berbagai pose yoga diketahui dapat membantu memperkuat fungsi paru-paru, meningkatkan sirkulasi udara dalam tubuh, serta memberikan efek menenangkan pada pikiran tanpa memberikan tekanan berlebihan.

Selain itu, latihan yang dilakukan secara teratur juga dapat membantu meningkatkan kontrol pernapasan, mengurangi pemicu yang berkaitan dengan stres, dan mendukung kebugaran tubuh secara keseluruhan.

Mengutip NDTV, berikut beberapa pose yoga yang dapat membantu pengidap asma mengelola gejala dan meningkatkan kualitas pernapasan.

1. Easy Pose

Mulailah sesi Anda dengan pose ini untuk melatih pernapasan diafragma yang dalam.

Duduklah dengan nyaman di atas matras dengan kaki disilangkan, tulang belakang lurus, dan tangan diletakkan di lutut.

Sentuh ujung ibu jari Anda ke jari telunjuk sambil meluruskan jari-jari lainnya.

Tutup mata Anda dan hirup napas dalam-dalam melalui hidung selama empat hitungan, lalu hembuskan perlahan selama enam hitungan, fokuskan pada pengembangan perut daripada mengangkat dada.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Asmara dan Hubungan Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Asmara dan Hubungan Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Rabu, 1 April 2026 | 14.55 WIB

6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma, Simak! - Image
Lifestyle

6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma, Simak!

Senin, 6 April 2026 | 22.08 WIB

7 Pose Yoga Ampuh Mengurangi Nyeri Haid, Apa Saja? - Image
Kesehatan

7 Pose Yoga Ampuh Mengurangi Nyeri Haid, Apa Saja?

Selasa, 10 Februari 2026 | 00.26 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore