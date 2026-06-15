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Naila Putri Saragih
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.19 WIB

30 Caption Tahun Baru Islam 2026 Singkat dan Bermakna untuk Instagram, Facebook, dan TikTok

Ilustrasi Tahun Baru Islam - Image

Ilustrasi Tahun Baru Islam

Jawapos.com - Menyambut Tahun Baru Islam 1448 H yang jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026, banyak pengguna media sosial mencari caption singkat namun bermakna untuk unggahan mereka. 

Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026 menjadi momen yang banyak dirayakan melalui unggahan di media sosial.

Selain memasang twibbon atau poster ucapan, banyak pengguna Instagram, Facebook, dan TikTok yang melengkapi unggahannya dengan caption singkat namun penuh makna sebagai bentuk syukur menyambut tahun baru Hijriah.

Caption tersebut biasanya berisi doa, harapan, maupun ajakan untuk hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain mudah dibagikan, caption singkat juga lebih praktis digunakan untuk berbagai jenis konten, mulai dari foto pribadi, momen bersama keluarga, hingga konten edukatif bertema islami.

Berikut kumpulan caption Tahun Baru Islam 2026 yang singkat, bermakna, dan cocok digunakan di berbagai platform media sosial.

Melansir canva.com dan unikma.ac.id  momen ini identik dengan ajakan hijrah dan memperbanyak kebaikan. Berikut 30 caption Tahun Baru Islam 2026 yang singkat dan bermakna untuk Instagram, Facebook, dan TikTok:

    • Editor: Hanny Suwindari
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