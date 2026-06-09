8 Fun Fact Minum Air Putih yang Bikin Kamu Sadar Selama Ini Kurang Terhidrasi

Jawapos.com-Banyak orang menganggap hidrasi adalah urusan sepele yang selesai hanya dengan menenggak segelas air saat tenggorokan terasa kering.

Padahal, melansir dari Hello Sehat dan Alodokter, hidrasi sehat didefinisikan secara ilmiah sebagai kondisi keseimbangan cairan (osmolaritas plasma) tubuh yang normal untuk mendukung fungsi seluruh organ. Kebutuhan air ini sifatnya sangat personal dan dinamis, bukan sekadar angka baku yang berlaku sama untuk semua orang.

Jika keseimbangan ini terganggu akibat kelalaian kecil sehari-hari, tubuh akan langsung mengirimkan berbagai sinyal penurunan fungsi kognitif hingga fisik. Biar kamu tidak lagi salah kaprah dalam memenuhi kebutuhan cairan tubuh, berikut adalah 8 fun fact seputar minum air putih yang wajib dipahami :

1. Aturan 8 Gelas Sehari Tidak Berlaku untuk Semua Orang

Anjuran minum 8 gelas sehari sebenarnya hanyalah angka rata-rata kasar. Menurut Angka Kebutuhan Gizi (AKG) dan lembaga medis, kebutuhan riil setiap individu sangat bergantung pada berat badan, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi lingkungan. Sebagai patokan yang lebih akurat, gunakan rumus dasar yaitu 30–35 ml air per kilogram berat badan. Pria dewasa rata-rata membutuhkan sekitar 3,7 liter per hari, sementara wanita dewasa membutuhkan kisaran 2,6 liter.

2. Rasa Haus Muncul Saat Tubuh Sudah Dehidrasi

Jangan jadikan tenggorokan kering sebagai alarm utama untuk mulai mengambil gelas. Secara biologis, ketika sinyal rasa haus akhirnya sampai ke otak dan disadari olehmu, tubuhmu sebenarnya sudah mengalami dehidrasi ringan sebesar 1–2%. Menunggu hingga merasa haus adalah strategi hidrasi yang terlambat; biasakan untuk minum air putih secara berkala dan konsisten sepanjang hari sebelum sinyal haus itu muncul.

3. Warna Urine Adalah Indikator Hidrasi Paling Akurat

Cara termudah untuk mendeteksi apakah manajemen hidrasi mu sudah benar adalah dengan memantau warna urine saat buang air kecil. Jika urine berwarna kuning pucat atau jernih, itu tandanya tubuhmu sudah terhidrasi dengan baik. Sebaliknya, jika warna urine cenderung gelap, pekat, dan berbau menyengat, itu adalah sinyal darurat dari ginjal bahwa tubuhmu sedang krisis cairan dan butuh asupan air secepatnya.