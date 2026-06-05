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Rabbany Wanadriani
Jumat, 5 Juni 2026 | 20.32 WIB

5 Alasan Gaji Anda Cepat Habis dan Cara Memperbaikinya

ilustrasi orang yang menghitung uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang menghitung uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Jawaban mengapa gaji Anda cepat habis sebagian besar terletak pada kesalahan manajemen keuangan.

Tanggal gajian adalah hari yang istimewa bagi setiap orang, namun tak lama kemudian semua saldo rekening habis, dan harus kembali menunggu gaji berikutnya.

Anda akhirnya terjebak dalam siklus ini, yang menguras energi dalam jangka panjang dan tidak pernah benar-benar menikmati kemandirian finansial yang datang.

Bila gaji Anda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir bulan, ini saatnya merenungkan kembali kebiasaan pengeluaran, tujuan keuangan, dan hal-hal yang Anda lakukan.

Melansir English jagran, berikut lima alasan umum mengapa hal ini terjadi, ditambah solusi yang dapat Anda terapkan.

1. Aplikasi belanja online

Mulai dari makanan hingga bahan kebutuhan sehari-hari, di dunia digital, hampir semuanya ada di ujung jari Anda.

Nyatanya aplikasi belanja online menghabiskan seluruh gaji Anda karena mudah memesan barang-barang yang bahkan tidak dibutuhkan.

Kebiasaan ini, yang didorong oleh kenyamanan dan kebiasaan sosial, berdampak buruk pada keuangan Anda.

Bagaimana cara memperbaikinya?

Editor: Hanny Suwindari
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