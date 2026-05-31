5 Tips Penting untuk Pengguna Media Sosial yang Ingin Lebih Percaya Diri Berinteraksi di Dunia Maya

JawaPos.com – Media sosial telah menjadi sarana komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dan membangun hubungan dengan berbagai kalangan secara daring.

Beragam platform digunakan untuk berbagi informasi, memperluas jaringan pertemanan, hingga mengikuti perkembangan tren yang sedang berlangsung.

Bagi sebagian orang yang masih merasa kesulitan menggunakan media sosial, terdapat sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri saat beraktivitas di dunia maya.

Dilansir dari laman Institute of Cosmetology Esthetics and Massage, berikut 5 tips agar tampil percaya diri di social media.

1. Menguasai Konten yang Digemari

Feed merupakan konten yang menjadi ruang tersendiri untuk bagi Anda, Sehingga Anda dapat memutuskan apa yang tidak ingin Anda lihat. Beberapa akun yang kita ikuti dapat membuat kita tertawa, memberi kita nasihat, atau menginspirasi kita untuk percaya diri.

Jika seseorang yang Anda ikuti membuat Anda merasa buruk tentang diri Anda sendiri, secara langsung atau tidak langsung, batalkan untuk mengikuti mereka.

Orang yang Anda block tidak akan menyadari bahwa Anda telah menonaktifkan mereka, dan Anda selalu dapat mengaktifkan kembali akun kapan saja. Jika itu tidak cukup, Anda selalu dapat memblokir akun tersebut. Pada intinya jangan mudah terpengaruh oleh konten yang trending atau orang terdekat.

2. Menetapkan Tema