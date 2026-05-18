Nurul Adriyana Salbiah
Selasa, 19 Mei 2026 | 02.45 WIB

Mindful Portion: Cara Makan Lebih Sadar yang Terbukti Lebih Efektif dari Diet Ketat

Kebiasaan yang selalu tenang kendalikan emosi lewat mindfulness kata Psikologi. / Freepik

JawaPos.com - Sudah diet berbulan-bulan tapi berat badan tidak turun-turun juga? Atau berat badan turun sebentar, lalu balik lagi seperti semula begitu diet dihentikan?Mungkin bukan jenis makanannya yang perlu diganti, tapi cara makannya. 

Mindful portion adalah pendekatan yang jauh lebih manusiawi dari diet konvensional karena tidak ada pantangan yang menyiksa, tidak ada aplikasi penghitung kalori yang bikin stres, dan tidak ada makanan yang harus dihapus dari daftar menumu selamanya.

Apa Itu Mindful Portion dan Kenapa Berbeda dari Diet Biasa?

Mindful portion adalah pendekatan makan yang berfokus pada kesadaran terhadap porsi dan kualitas makanan yang dikonsumsi. 

Berbeda dari diet konvensional yang mengandalkan larangan dan pengurangan jenis makanan tertentu, mindful portion mengajak kamu untuk hadir secara penuh saat makan. 

Bukan soal makan sedikit-sedikit sampai tersiksa, tapi makan secukupnya dengan cara yang lebih sadar sehingga tubuh dan pikiran sama-sama merasa puas. 

Inilah yang membuat pendekatan ini lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang dibanding metode diet apa pun yang pernah dicoba sebelumnya.

4 Tips Menerapkan Mindful Portion Mulai Hari Ini

1. Mulai dari mengganti ukuran piring

Langkah paling mudah dan langsung bisa dirasakan hasilnya adalah memakai piring yang lebih kecil. Tidak perlu beli piring baru secara khusus, cukup gunakan piring yang selama ini dipakai untuk menyajikan lauk atau piring dessert yang ada di lemari. 

Satu hal yang sering diabaikan, pilih piring dengan warna yang kontras dari makanan yang akan disajikan. Makan nasi putih di piring putih membuat otak kesulitan menangkap batas porsi.

Piring berwarna gelap memberi sinyal visual yang lebih jelas dan akurat, sehingga otak lebih mudah mengenali seberapa banyak yang sudah masuk ke piring.

