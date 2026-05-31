8 Perilaku yang Bisa Mengungkap Kondisi Finansial Seseorang, Bahkan Sebelum Mereka Bicara Soal Uang

Ilustrasi orang yang cukup finansial. (Magnific)
JawaPos.Com - Kondisi finansial seseorang sering kali lebih mudah terbaca dari kebiasaan sehari-harinya dibanding dari penampilan luar.
Banyak orang mengira bahwa kekayaan selalu terlihat dari pakaian mahal, kendaraan mewah, atau gaya hidup yang mencolok. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.
Banyak individu yang memiliki kondisi keuangan sangat baik justru hidup sederhana dan tidak suka memamerkan apa yang mereka miliki.
Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang terlihat mapan dari luar tetapi sebenarnya sedang berjuang menghadapi berbagai tekanan finansial.
Cara seseorang mengambil keputusan, mengatur prioritas, hingga memperlakukan waktu sering kali menjadi cerminan bagaimana mereka memperlakukan uang.
Tanpa perlu melihat isi rekening atau mendengar pengakuan tentang penghasilan, beberapa perilaku berikut sering memberikan gambaran mengenai kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari Yourtango, inilah delapan perilaku yang sering menjadi tanda kondisi finansial seseorang.
1. Cara Mereka Membuat Keputusan Saat Akan Membeli Sesuatu
Perilaku pertama yang sering menunjukkan kondisi finansial seseorang adalah cara mereka mengambil keputusan ketika hendak membeli sesuatu.
Orang yang memiliki kebiasaan finansial sehat biasanya tidak mudah tergoda membeli barang hanya karena sedang populer atau banyak digunakan orang lain.
Mereka cenderung mempertimbangkan manfaat, kualitas, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan mereka.
Sebelum mengeluarkan uang, mereka sering bertanya kepada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat.
Kebiasaan ini bukan berarti mereka pelit atau tidak menikmati hidup. Justru mereka memahami bahwa setiap pengeluaran memiliki konsekuensi dan perlu dipertimbangkan dengan matang.
Sementara itu, orang yang sering membeli sesuatu secara impulsif biasanya lebih mudah mengalami kesulitan mengelola keuangan.
Keputusan yang terlalu didorong emosi sering membuat uang keluar lebih cepat daripada yang direncanakan.
