Orang yang Lebih Menyukai Percakapan Mendalam daripada Obrolan Ringan Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menyukai percakapan mendalam. (Freepik/freepik)
JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman dengan obrolan ringan seperti membahas cuaca, tren, atau basa-basi sehari-hari. Bagi sebagian orang, percakapan semacam itu terasa dangkal dan kurang bermakna. Mereka lebih memilih diskusi yang dalam—tentang makna hidup, emosi, nilai, atau pemikiran yang kompleks.
Dalam perspektif psikologi, preferensi terhadap percakapan mendalam bukan sekadar soal gaya komunikasi, tetapi juga mencerminkan cara seseorang berpikir, merasakan, dan memahami dunia. Orang-orang ini sering kali memiliki karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari kebanyakan orang.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 ciri yang biasanya dimiliki oleh orang yang lebih menyukai percakapan mendalam:
1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi
Orang yang menyukai percakapan mendalam biasanya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia dan manusia. Mereka tidak puas dengan jawaban sederhana dan selalu ingin menggali lebih dalam—baik tentang ide, perasaan, maupun pengalaman hidup orang lain.
2. Cenderung Introvert atau Reflektif
Meskipun tidak selalu introvert, banyak dari mereka memiliki sifat reflektif. Mereka terbiasa memikirkan sesuatu secara mendalam, menganalisis pengalaman, dan mengevaluasi diri sendiri. Hal ini membuat mereka lebih tertarik pada percakapan yang bermakna daripada sekadar basa-basi.
3. Menghargai Keaslian (Authenticity)
