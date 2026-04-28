Jika Anda Tidak Tahan dengan Orang yang Berisik saat Mengunyah, Anda Memiliki 8 Ciri Sensorik yang Lebih Sensitif Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah merasa sangat terganggu hanya karena suara orang mengunyah, menyeruput minuman, atau bahkan bernapas dengan keras? Bagi sebagian orang, suara-suara tersebut mungkin hanya sekadar gangguan kecil. Namun bagi yang lain, responsnya bisa jauh lebih intens—mulai dari rasa kesal, cemas, hingga dorongan kuat untuk menjauh dari situasi tersebut.

Fenomena ini bukan sekadar “rewel” atau “terlalu sensitif.” Dalam dunia psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan sensitivitas sensorik yang lebih tinggi, bahkan dalam beberapa kasus bisa mengarah pada kondisi yang disebut misophonia—yakni reaksi emosional ekstrem terhadap suara tertentu.

Jika Anda merasa sangat terganggu dengan suara mengunyah, bisa jadi Anda memiliki sistem sensorik yang lebih peka dibanding rata-rata.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri yang sering ditemukan pada individu dengan sensitivitas sensorik tinggi menurut perspektif psikologi.

1. Mudah Terganggu oleh Suara Kecil

Anda tidak hanya terganggu oleh suara mengunyah, tetapi juga suara kecil lain seperti klik pena, ketukan jari, atau jam berdetak. Otak Anda cenderung “menangkap” detail suara yang sering diabaikan orang lain.

Hal ini terjadi karena sistem pemrosesan sensorik Anda bekerja lebih intens, sehingga rangsangan kecil terasa jauh lebih besar.