Orang yang Sukses dalam Hubungan Sehari-hari Biasanya Menghindari 8 Kesalahan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan yang sehat—baik dengan pasangan, teman, keluarga, maupun rekan kerja—tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan kesadaran, kedewasaan emosional, dan kebiasaan yang tepat untuk membangunnya.

Menariknya, menurut berbagai wawasan psikologi populer seperti yang sering dibahas oleh Psikoglo, orang-orang yang berhasil menjaga hubungan yang harmonis bukan hanya melakukan hal-hal yang benar, tetapi juga secara sadar menghindari kesalahan-kesalahan tertentu.

Kesalahan ini sering terlihat sepele, namun dampaknya bisa besar jika dibiarkan terus-menerus. Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kesalahan yang biasanya dihindari oleh orang yang sukses dalam hubungan sehari-hari.

1. Menganggap Orang Lain Bisa Membaca Pikiran

Salah satu kesalahan paling umum adalah berharap orang lain memahami perasaan kita tanpa perlu dijelaskan. Banyak konflik muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena miskomunikasi.

Orang yang berhasil dalam hubungan memahami bahwa komunikasi yang jelas adalah kunci. Mereka tidak ragu mengungkapkan apa yang mereka rasakan, butuhkan, atau harapkan dengan cara yang jujur namun tetap menghargai.

2. Terlalu Fokus pada Menang dalam Argumen