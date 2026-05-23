Sischa Widya Maharani
Sabtu, 23 Mei 2026 | 22.14 WIB

Irene Red Velvet Ungkap Hubungan Tak Terduga dengan Kim Jae Won

Irene perkenalkan Kim Jae Won kepada penonton YouTubenya. (YouTube@IRENEsmtown)

 
JawaPos.com - Irene Red Velvet beberkan hubungan tak terduganya dengan aktor muda Kim Jae Won.
 
Pada 13 Mei lalu, Irene mengunggah video behind the scene promosi album solo pertamanya bertajuk Biggest Fan melalui YouTube pribadinya.
 
Dalam video tersebut, Irene terlihat melakukan challenge lagu Biggest Fan bersama Kim Jae Won yang saat ini aktif sebagai MC Music Bank KBS2.
 
Keduanya langsung mencuri perhatian lewat interaksi natural dan chemistry yang terasa nyaman selama proses syuting berlangsung.
 
Di tengah percakapan, Irene memperkenalkan Jae Won sebagai sepupu temannya. Mendengar hal itu, sang aktor langsung tersenyum malu sambil membungkuk dan menyapa penonton.
 
Meski terpaut usia 10 tahun, Irene yang lahir pada 1991 dan Jae Won kelahiran 2001 terlihat cukup akrab saat melakukan challenge bersama.
 
Kim Jae Won menunjukkan kemampuan dance yang cukup natural saat mengikuti gerakan Irene selama syuting berlangsung.
 
Usai video dirilis, netizen langsung ramai memberikan reaksi. Banyak yang mengaku tak menyangka bahwa keduanya memiliki hubungan personal lewat lingkaran pertemanan mereka.
 
“Dunia benar-benar sempit,” tulis salah satu netizen. Ada juga yang bercanda iri karena memiliki teman yang terhubung dengan Irene dan Jae Won sekaligus.
 
Sementara itu, Irene diketahui melakukan comeback solo pada Maret lalu lewat lagu Biggest Fan.
 

