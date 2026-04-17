Di Tengah Sempitnya Lapangan Kerja, Kisah Rintisan Fashion Muslimah Ini Bisa Jadi Inspirasi

Ilustrasi pakaian muslimah modis. (Istimewa)
JawaPos.com–Persaingan kerja yang kian ketat dan terbatasnya lapangan pekerjaan formal mendorong banyak orang mencari jalan alternatif untuk bertahan hidup. Tidak sedikit orang yang akhirnya beralih ke sektor informal.
Mlai dari pekerjaan serabutan hingga menjadi pengemudi ojek online. Tentunya sembari menyimpan harapan untuk memperbaiki masa depan.
Di tengah realitas tersebut, kisah Alfi Yandra menjadi potret bagaimana keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Merantau ke Jakarta pada 2014, Alfi datang tanpa jaminan kesuksesan.
Dia sempat tinggal di rumah saudara dan menjalani berbagai pekerjaan demi bertahan hidup. Salah satunya bekerja di bank Mandiri, sebelum akhirnya memilih jalur informal sebagai mitra pengemudi Gojek pada 2015 hingga 2017.
Namun di balik rutinitas tersebut, dia menyimpan ambisi yang jauh lebih besar yaitu membangun brand fashion muslimah miliknya sendiri.
Dengan sumber daya terbatas, Belifi dirintis secara sederhana. Tidak ada suntikan modal besar, hanya komitmen menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan.
Pendekatan itu terbukti efektif. Dalam periode 2017 hingga akhir 2019, Belifi mulai mendapatkan tempat di pasar. Pelanggan datang secara bertahap, kepercayaan tumbuh, dan bisnis perlahan berkembang.
Namun, fase pertumbuhan ini justru menjadi awal dari tantangan yang lebih kompleks.
Upaya untuk naik kelas dilakukan pada 2019 dengan memulai produksi mandiri. Langkah ini diharapkan menjadi titik akselerasi, namun realitas berkata sebaliknya.
