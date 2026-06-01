4 Zodiak yang Tidak Berjodoh dengan Pasangan yang Hobi Mengatur, Aries Menolak Saat Kebebasannya Dibatasi

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak ini memiliki prinsip untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.
Termasuk ke dalam urusan percintaan. Mereka mengedepankan kepercayaan dalam membangun hubungan yang sehat.
Selain itu, mereka juga merasa keberatan saat memiliki pasangan yang dominan dan suka mengatur.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tidak akan berjodoh dengan orang yang hobi mengatur.
Baca Juga:Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 1 Juni 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Posisi Berapa?
Aries
Aries tidak bisa bertahan di dalam hubungan saat kebebasannya dibatasi. Mereka akan menganggapnya sebagai tanda kurangnya kepercayaan. Oleh karena itu, aries tidak akan tinggal diam jika terus menerus diperintah atau diatur. Mereka menginginkan hubungan yang diatur atas dasar kepercayaan.
Leo
Leo lebih suka menjadi pihak yang menyusun aturan daripada diatur. Mereka merasa layak untuk dihormati. Memaksakan kehendak hanya akan membuat leo menjadi emosi dan berpikiran negatif.
Virgo
Virgo sadar bahwa dirinya dapat berpikiran logis. Namun, mereka tidak akan mengorbankan keinginan atau kebutuhan pribadi hanya karena pasangan menuntut demikian.
Aquarius
Aquarius tetap membutuhkan ruang pribadi. Mereka memerlukan waktu untuk sendiri, mengejar tujuan hidup, dan melakukan apa yang mereka sukai. Mereka akan bertanya, mengapa harus mempertahankan hubungan yang membuat mereka merasa terkekang.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!