8 Tanda Hubungan Langgeng dengan Pasangan Sejati yang Jarang Disadari Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa tanda hubungan langgeng bisa dikenali jauh sebelum bertahun-tahun bersama pasangan sejati.

Meskipun tren kencan terus berubah, perilaku dan sikap yang mencerminkan hubungan sehat tetap konsisten dari waktu ke waktu.

Tidak semua pasangan sejati mampu membangun tanda hubungan langgeng yang benar-benar bertahan menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (1/6), berikut delapan tanda yang secara psikologi menunjukkan bahwa kamu berada dalam hubungan sehat yang langka dan bisa bertahan seumur hidup.

1. Lingkaran pertemanan saling terbuka dan menerima

Salah satu tanda hubungan yang serius adalah ketika teman-teman pasangan menerima kamu sebagai bagian dari kelompok mereka dengan tulus.

Pasangan yang memperkenalkan kamu kepada teman-temannya menunjukkan bahwa ia memandang hubungan ini sebagai sesuatu yang benar-benar penting.

Proses saling mengenal memang butuh waktu, namun keterbukaan itulah yang menjadi fondasi awal dari hubungan yang langgeng.

2. Tawa menjadi bahasa sehari-hari dalam hubungan